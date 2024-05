Нямаме гориво, зле сме с дроновете, артилерията: Известен руски канал се жалва

Още: Воюваш за ДНР, няма пари: Рониш сълзи пред Путин (ВИДЕО)

Интересното в дългата публикация е, че се обръща внимание и на друго. Например – проблеми с артилерията, която е изтъквана като руско предимство във войната: Снаряди: Числата сочат как Запада се мотае и Путин печели в Украйна

"Артилерията ни страда – както оръдията, така и необучените артилеристи. Дори няма да говоря за севернокорейските снаряди и факта, че системите ни за изстрелване са тотално различни (като спецификации). Какво, на ръка ли да ги мятаме", пише в публикацията.

СНИМКА: Getty Images

Друго оплакване: "Катастрофален недостиг на дронове. Украинските електронни системи за заглушаване спират много от дроновете, които имаме. Производителите на дронове вече воюват един с друг – понякога изглежда, че работят не толкова за фронта, а за лични интереси и слава".

"Електронното ни заглушаване – системите "Саня", "Булат" - на много места не работят, трябва да ги приспособяваме. Имам малко специалисти. Или пък нашите системи заглушават всичко – вражески оръжия, но и наши. Истинското, висококачествено електронно оборудване за заглушаване е малко. А украинците получават голямо количество дронове, лека-полека и ракетни установки – и ни се присмиват, че трябва да се молим ние да получим“, гласи още едно съждение на публикацията.

Заключението: "Не виждате, че украинците систематично рушат оборудването ни – кораби, рафинерии, бази за гориво, предприятия за смазочни масла, складове за боеприпаси. И става все по-трудно да се обучават хора до фронтовите линии – HIMARS са докарани в ЛНР. За да победим, трябва да станем по-добри".

Още: Украйна настигна Русия в производството на дронове-камикадзе от типа "Шахед"

What a wonderful post that the Russian volunteer Anastasia Kashevarova shared, in the best Strelkov-Girkin style. Turns out that it's not so sensible to laugh at the "homeless hohols" who are begging for everything. The hohols somehow manage to take out equipment, manpower, and… pic.twitter.com/WOBNDjVmP2