Нов модел "Шахед" атакува Киев. Зеленски заплаши Русия заради АЕЦ (ВИДЕО и СНИМКИ)

Става въпрос за модел на дроновете с черна боя и карбоново покритие, което поглъща радиовълните и затруднява откриването на машините с радар, коментира говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат. Тези дронове бяха официално представени от Иран буквално преди седмица: Иран показа нови версии на дроновете-камикадзе "Шахед" (ВИДЕО)

Междувременно британският таблоид The Sun публикува впечатляващи видеокадри от свалянето на рояците дронове над Киев:

The Sun publishes footage of the night attack of Russian "Shaheds" on Kyiv



It is reported that enemy drones began flying in the vicinity of Boryspil and Zhuliany airports at 5 am. pic.twitter.com/nc86fGoj5r — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2023

Русия се радва да демонстрира, че е терорист

Украинският президент Володимир Зеленски коментира след атаката, че това е "съзнателен терор". "Ръководството на Русия се гордее със способностите си да убива", добави той на фона на видеокадри от бомбоубежище, показващи как реагира малко момиченце на атаката.

Днешната атака стана навръх поредната годишнина от Голодомора.

"Conscious terror": Zelenskyy commented on the massive drone strike on Kyiv



"More than 70 "Shaheds" on the night of the day of remembrance of the victims of the Holodomor-genocide. Conscious terror. It is at this very time. Russia's leadership prides itself on being able to… pic.twitter.com/1sQXiCwpa8 — NEXTA (@nexta_tv) November 25, 2023

По-късно Зеленски предупреди и за друго: "Русия трябва да знае, че удари по нашата енергийна система, особено по АЕЦ, са опасност не само за Украйна, не само за целия свят. Може да има отговор и може да има опасност и за тях".

ОЩЕ: Нов план за мобилизация в Украйна, в Русия реват на гробищата и не поумняват (ВИДЕО)