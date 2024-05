Нов руски позор: Остаряла американска ракета размаза ПВО гордостта на Путин (ВИДЕО и СНИМКИ)

Ударът бе успешен, а загубите за руската армия са значителни - от една страна в чисто финансово изражение, тъй като всяка такава система е на стойност над 1 милиард евро. От друга страна - по отношение на престижа - руският диктатор Путин досега се кълнеше в нейната мощ. Още: Ракети ATACMS срещу С-400 "Триумф" - двубой и резултат: Уникално ВИДЕО

Още по-интересен момент в поразяването на С-400 е това, че тя е унищожена от остаряла американска ракета ATACMS Block 1 (M39). Ракетата е разработена преди 35 години и през 2020 г. е извадена от въоръжение в американската армия като остаряла, отбелязва Bild.

Руската С-400 е изстреляла най-малко шест противовъздушни ракети срещу американската ATACMS. Но нито една от тях не е могла да я свали - в резултат са унищожени руските пускови установки и целият радиолокационен комплекс - по-конкретно 2 пускови установки за С-300/400, радар 96L6E и контролният център (за управление) на системи С-300/400.

💯⚡️ Video of the destruction of the S-400 "Triumph" air defense system near the Mospyne airfield in the Donetsk region. Clear usage of ATACMS with cluster warhead. pic.twitter.com/Ot0kXwydJk