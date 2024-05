Ракети ATACMS срещу С-400 "Триумф" - двубой и резултат: Уникално ВИДЕО

Сега обаче, след приемането на голямата рамка за военна и финансова помощ от САЩ за Украйна за малко под 61 млрд. долара недостиг на ATACMS за Киев изглежда за момента няма. От известно време насам новините за удари с тези ракети, предимно в Крим, постоянно са в информационния поток.

Само преди 2 дни стана ясно, че с ATACMS е ударено летище Моспино, в Донецка област. Причината - там е имало системи С-400 "Триумф" и С-300: Русия се хвали с ключов успех при Часов Яр, нов удар с ATACMS в Донецка област (ВИДЕО)

Вече има и кадри от резултатите от ракетната атака - явно е, че тя е била повече от успешна. Но след първоначалните кадри излезе и видео, показващо момента на атаката и как руската ПВО система С-400 се опитва да се предпази от идващите към нея американски ракети ATACMS. Резултатът - вижте видеото: Поредни руски ракетни установки С-300/С-400 и ценно оборудване са на парчета след визита на ATACMS (ВИДЕО)

💯⚡️ Video of the destruction of the S-400 "Triumph" air defense system near the Mospyne airfield in the Donetsk region. Clear usage of ATACMS with cluster warhead. pic.twitter.com/Ot0kXwydJk