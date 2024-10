Нов секретен списък с необходими за Украйна оръжия, втората среща за мир се отлага (ОБЗОР - ВИДЕО)

Командващият американската армия в Европа генерал Кристофър Каволи е представил списък с оръжия, които САЩ могат да осигурят на Украйна и които, по мнението на генерала, ще помогнат на Украйна да победи Русия. Списъкът е част от засекретен доклад, който е част от документите за стратегията на администрацията на настоящия американски президент Джо Байдън относно Украйна, предаде CNN.

Според информацията на американската телевизия, в списъка влизат ракети "въздух-земя" JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), както и комуникационната система Link-16, но не само. Ракетата AGM-158 JASSM е двутонна стелт ракета с обсег 370 км. Link-16 е мрежа за споделяне на данни, използвана от САЩ и в НАТО, която позволява по-безпроблемна комуникация между различните бойните системи и е особено полезна за командване и контрол на въздушната и противоракетната отбрана: Украйна ще получи F-16, но още няма нужните за тях специални ракети (ВИДЕО)

И двете посочени системи са искани многократно от Украйна – но в САЩ има страхове, че Link-16 може да попадне в руски ръце и това ще е технологичен удар за НАТО, а JASSM няма да свършат работа, ако Украйна няма по-устойчиви позиции в небето си, уточнява CNN.

Пределно ясно е, че войната в Украйна се намира в решителен момент – и все още няма условия за преговори за справедлив мир. Готвената втора глобална среща за мир в Украйна през ноември тази година (след мирната среща в Швейцария в началото на лятото) поне засега изглежда, че няма да стане факт – това заяви Дария Заривна, съветник на политическия кабинет към украинския президент Володимир Зеленски. Заривна уточни пред украинското издание "Телеграф", че макар срещата през ноември няма да се състои, подготовката за нея ще бъде извършена до последния детайл, за да е готово всичко. "Засега се провеждат тематични конференции по всяка точка от формулата за мир", добави тя, визирайки плана на украинския президент Володимир Зеленски за траен и устойчив мир. Кога ще бъде фиксирана датата за втората глобална среща ще е ясно след края на тематичните конференции - на 30-31 октомври ще се проведе последната тематична конференция в Канада по хуманитарни въпроси – освобождаване на военнопленници, цивилни заложници и връщане на деца: Споразумението от срещата на върха в Швейцария: Публикуван е пълният текст

Обяснителна бележка към закона за руския държавен бюджет сочи, че предвидените пари за модернизация на първичното здравеопазване ще бъдат спрени от 2026 година. В закона влиза тригодишната бюджетно-финансова рамка на Руската федерация (2025 – 2027).

През 2025 година в Русия се предвижда да бъдат обновени 6400 клиники и болници в регионите, закупуване на 13 000 специализирани автомобила и повече от 66 000 единици оборудване. За тези цели са предвидени 121,2 милиарда рубли. През 2026 и 2027 година обаче вече не се предвиждат пари за модернизация на руското първично здравеопазване т.е. болничната помощ: Русия спира да модернизира болниците си заради войната в Украйна

Друга голяма новина от Русия е блокирането на приложението Discord – и отново в Телеграм руски военно-пропагандни канали се разтревожиха, че това ще затрудни руската армия, защото някои нейни комуникации минават точно през Discord. Става въпрос за комуникации на оператори на дронове, като в руски военно-пропагандни канали има псувни как "всички птички (т.е. руски дронове) са паднали". Всъщност Discord е блокирана заради "Роскомнадзор" - защото имало съдържание, което представлява терористична заплаха за Руската федерация.

В руската Белгородска област вече има пълна евакуация на още две населени места – Петровка и Соловьовка. Причината – постоянен украински обстрел. Новината за евакуацията потвърди губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков:

Governor of the Belgorod region Gladkov announced entry closure as well as evacuation of Petrovka and the adjacent Solovyovka villages “due to constant shelling”. He also said relocated residents will be provided new housing. pic.twitter.com/H5TgKvyeZy

Иначе на фронта в Украйна (без Курска област) няма буквално никаква промяна – 172 бойни сблъсъка за 8 октомври, точно колкото бяха и на 7 октомври. Поредно увеличение има в хвърлените от руснаците авиационни бомби – цели 137 т.е. 15 повече, но и рязко намаление на руския артилерийски обстрел – под 3500 снаряда или над 1000 снаряда спад на дневна база, съгласно данните от сводката на украинския генщаб.

Отново най-горещите направления са Кураховското и Покровското – 40 отбити руски пехотни атаки и 37 отбити руски пехотни атаки съответно. Промяна в руските цели няма – най-много сили руското военно командване хвърля за превземане на Селидово, както и за напредък през Лисовка. В Кураховското направление руският поглед е вече към Курахово, с идея и там да бъде успешно извършено обкръжение по фланговете, както в Угледар: Руската армия ще опита да повтори обкръжението на Угледар в по-голям мащаб: Анализ

Жестокостта на боевете по линията Максимиляновка – Григоровка – Константиновка – Кураховка продължава да е изключителна, пореден пример от спряна от украинците руска атака с бронирана техника: ВИДЕО, 18+

В Лиманското и Купянското направление е имало съответно 19 и 18 руски пехотни атаки. Руското настъпление на запад от Песчано продължава, за да бъде достигната река Оскол. "Щурмовите групи на руската армия се намират на по-малко от 4 километра от река Оскол, достъпът до която ще позволи физически да се прережат магистралите О-21-19-42 и Р-79", пише "Рибар". Степова Новоселовка, до Кисловка, не е превзета от руснаците – това признава руският военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Кисловка е ключова точка за пробив към река Оскол и към блокиране на пътя между Сватово и Купянск.

Други интересни твърдения в обзора на "Рибар" - че руснаците се укрепвали в село Каменско, на западния бряг на река Днепър, Запорожка област, както и че в Северското направление има боеве в покрайнините на Върхнокамянско, което се потвърждава и от украински източници (КАРТА). Само че за Каменско още вчера украинският военен Станислав Осман от батальона "Айдар" писа в Телеграм, че руснаците са "хванали шнура", а вече излизат и видеокадри, които показват как руските войници биват ефективно спирани и избивани с дронове:

The Russians announced yesterday that they had captured Kamianske in the Zaporizhzhia region, but in reality, it resulted in significant losses for them.



The attack was repelled by soldiers of the 3rd Special Operations Forces Regiment. pic.twitter.com/s8ksqHciG0