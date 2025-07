Нов вид страх: Руска стратегия за спиране на мобилизацията в Украйна – ще сработи ли? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия се опитва да насади страх и да наруши, дори да спре, процесът на мобилизация в Украйна. Това констатира говорителят на украинските сухопътни войски полковник Виталий Саранцев. Думите му идват предвид факта, че в последната седмица руски дронове клас "Шахед" поразиха общо 5 украински военни комисариата т.е. места, където се регистрират хора за военна служба – главно в Кременчук и Полтава. Заради това центърът във Виница беше затворен, което беше обявено и с публикации в официалните му профили в социалните мрежи, после тези публикации бяха изтрити и беше уточнено, че има преместване на структурата и по-точно децентрализация на дейности т.е. на различни места се осъществяват различни дейности от работата на центъра – Още: Тактика: Русия удари център за набор на войници за трети път тази седмица (ВИДЕО)

Саранцев призна, че с такива удари Русия се опитва да унищожи и данни, необходими за мобилизацията в Украйна (лични данни), както и че такива атаки могат да уплашат хората да се появяват и да се регистрират, за да се определи дали са годни за военна служба. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" разкрива повече от очевидното – ударите с дронове се правели денем, "когато омразните ловци на хора" били в офисите си. Каналът брои атаки в Харков, Запорожие и Полтава. Подсилването на руската пропаганда е видно: "Коментарите на украинците в социалните мрежи показват откровеното им удоволствие от унищожаването на военните комисариати - тези слуги на Зеленски изпратиха твърде много роднини и приятели на клане на фронта", пише "Два майора". Колко руснаци отидоха на далеч по-кърваво клане и за какво точно – за болните имперски амбиции на руския диктатор Владимир Путин, руският канал не коментира и никога няма да коментира, докато Путин е жив и на власт – Още: Русия си крие демографските данни: За да не се знае колко измират в Украйна

Russia is targeting Ukrainian recruitment centers (TCCs) to destroy mobilization data and disrupt conscription, says Ground Forces spokesman Colonel Sarantsev. He warns the strikes may also deter reservists from reporting in. pic.twitter.com/1QVK63wCj8

Междувременно, специализираното украинско издание Defense Express публикува следната информация – за една година производството на дронове в Украйна се е увеличило с 900%! През лятото на 2024 година са произвеждани по 20 000 дрона месечно от всякакви видове, сега вече обемът достига до около 200 000. Като проблем, експертът Мариам Холстийн сочи следното – има по-малко патентни за безпилотни апарати от малки компании в Украйна, отколкото в Русия. Патентът на даден продукт е важно средство за подобряване на развитието на сферата. За патентните обаче Defense Express предупреждава, че данните са за периода 2022 – 2023 година. Друг аспект, на който трябва да се обърне внимание, е липсата на стандартизирани показатели за качество, за да се намали вероятността армията да получава дефектни продукти. По-големият проблем не е да има изисквания, а да се гарантира тяхното спазване, подчертава Defense Express.

Почти няма промяна във военната активност в Украйна. 188 са бойните сблъсъци за 7 юли, с 4 повече спрямо 6 юли, съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 112 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 42 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 11 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5000 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с над 1000 по-малко. Руската армия е използвала 3373 FPV дрона "камикадзе", което е с около 1200 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Продължава потвърждението, че Русия почва да гледа много по-сериозно на Северна Украйна и се мъчи да обедини Харковското и Купянското направление, както и да овладее Лиман, за да осигури важна точка за последваща офанзива срещу Краматорск и Славянск. В Харковска област, откъм Вовчанск, е имало 19 руски пехотни атаки, докато по-на запад, в Суми и Курска област – само 8. В Лиманското направление са станали 27 руски пехотни атаки. Най-голям остава руският натиск в Покровското направление – 68 спрени руски пехотни атаки там. Още 30 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление – ясно е, че руската армия се старае изцяло да овладее южната част на Западна Донецка област и да хвърли всичко към Покровск от юг, както и да осъществи напредък от североизток.

Интересен акцент в дневния обзор на ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът цитира украински данни през материал на The New York Times, че по отношение на Константиновка, Донецка област, руснаците разполагат свои оператори на дронове от звеното "Рубикон" - а те ползват и FPV дронове с оптични влакна, които се считат за неуловими за електронно заглушаване. Сухопътните руски сили още са на двуцифрен брой километри от Константиновка, която е считана за първа опорна точка за атака срещу агломерацията Славянск – Краматорск. "Рубикон" е централизирано звено за дронове в руската армия и украинските оценки са, че то ще затрудни украинската логистика. Но ISW твърди, че Русия има да прави още много, за да стигне нивото на организация в украинската армия що се отнася до използването на дронове – като части и командна структура.

Според ISW сякаш руското военно командване почва да гледа на Константиновка като приоритет, вместо на Покровск, поне що се отнася до руски напредък откъм Торецк. Причината за това заключение – видеокадри от по-голяма руска атака с бронирана техника при село Новоикономично, в която руските сили дават сериозни жертви. Вероятно обаче част от руската пехота е успяла да овладее някои позиции. Дали това ще се превърне в по-масирано концентрирано усилие на руснаците да вървят към Константиновка, или ще има действия с еквивалентна сила и към Покровск от североизток-север, за да се стигне до обкръжаване на града откъм Родинско и през Мирноград – предстои да видим: Война на дронове: Путин говори с числа – колко на брой са лъжите му? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian forces have repelled a rare mechanized assault near Novoeconomichne in Donetsk region. A Russian column of three vehicles advanced from Myroliubivka toward the town. Two units managed to breach the outskirts—one dropped off infantry, the other pushed deeper—but were… pic.twitter.com/on7YkBPxJA