Нова Каледония въстана срещу Франция: Париж прати военни и обяви извънредно положение (ВИДЕО)

Извънредното положение влезе в сила в 5 ч. местно време (18 ч. по Гринуич). То дава на властите допълнителни правомощия да забраняват събирания и да пречат на хората да се движат из управлявания от Франция остров, намиращ се източно от Австралия.

France has sent troops and declared a state of emergency in New Caledonia because of riots - Reuters



Because of the law, which expands the voting rights of the French in France's overseas territories, large-scale protests have begun on the island. Opponents of the initiative set…