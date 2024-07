Нова руска атака по Днипро: Поразен е търговски център, има жертви (ВИДЕО)

Най-малко трима души са загинали, а поне 18 са били ранени, след като Русия изстреля дронове и ракети срещу украинския град Днипро (Днепропетровска област) на 3 юли, съобщи губернаторът Серхий Лисак.

In the morning, the Russians shelled #Dnipro with "shaheds" and missiles, air defense worked in the city. A shopping center was damaged.



It is reported that there are already 3 dead and 18 wounded. pic.twitter.com/NEVrxOfB8q — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2024

Ударен е търговски център, както и бензиностанция. Има поражения по множество автомобили, заяви ръководителят на регионалния съвет на Днепропетровска област Николай Лукашук. Сред пострадалите има и 14-годишно момиче, добави Лушак.

In Dnipro, a morning attack by Russians resulted in three deaths and 18 injuries, including a 14-year-old girl, according to Serhii Lysak, head of the Dnipropetrovsk Oblast Military Administration. Several fires broke out in the city, causing significant destruction. pic.twitter.com/4Xysv8woKv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2024

Пожар е избухнал и в близост до медицинско заведение, пише местната медия Suspilne.

Друга мащабна атака наскоро пак взе жертви в Днипро

Днипро, четвъртият по големина град в Украйна, служи като ключов логистичен и хуманитарен център по време на пълномащабната война, подпалена от диктатора Владимир Путин. От 2022 г. насам руските сили са извършили редица смъртоносни нападения срещу града и околния регион.

Двама души бяха убити, а най-малко 12 - ранени, след като на 28 юни руска ракетна атака порази девететажна сграда в Днипро.

Свалени дронове в Украйна

Тази сутрин Русия нанесе удари по Украйна, главно по Днепропетровска област, с ракети и дронове. Украинските ВВС дадоха по-подробна информация кои въздушни цели са били свалени:

1 от 3 крилати ракети "Искандер-К"

4 от 4 крилати ракети X-59

5 от 5 дрона "Шахед"

1 от 1 разузнавателен дрон "Орлан-10"