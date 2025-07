Нова руска въздушна атака: Убити и ранени в Киев. САЩ възобновиха доставките на оръжие за Украйна (ВИДЕО)

"В момента в столицата има 12 ранени в резултат на масираната вражеска атака. 9 души са хоспитализирани, а трима са прегледани на място". Това засега е последното съобщение в официалния канал в Телеграм на кмета на Киев Виталий Кличко.

За съжаление минути по-късно в официалния си канал в Телеграм ръководителят на военновременната администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи, че има и двама загинали. Той уточни, че ранените са 13.

Кличко съобщи за поредната руска въздушна атака около 15-тина минути след полунощ, като от думите му в Телеграм стана ясно, че атаката е с дронове. Колко са точно, все още не е ясно - информация ще се появи по-късно през деня в сводката на украинските ВВС.

Кметът на Киев съобщава за пожар в жилищна сграда в район "Шевченко", както и падане на отломки от дронове на няколко други места, като има данни за още един пожар. В Дарницки район отломки от дронове са предизвикали пожар в бензиностанция, подпалени са и гаражи. А в Соломянски район е избухнал пожар, след като отломки от дрон са паднали на покрива на нежилищна сграда - същото се е случило и в Подолски район. А в Голосеевски район отломки от дрон са запалили камион.

Вчера следобед Русия удари и Добропиля (Добро поле):

На този фон, Reuters съобщи, че САЩ са възобновили оръжейни доставки за Украйна. Става въпрос за 155-мм снаряди и ракети са системи за залпов огън. Още не е ясно в какъв обем са доставките. Пратката, спряна от американския министър на отбраната Пийт Хегсет миналата седмица, включваше 30 ракети-прехващачи PAC-3 за ПВО системи Patriot, 8500 155-милиметрови артилерийски снаряда, повече от 250 ракети за системи за залпов огън и 142 ракети "въздух-земя" "Хелфайър".

Иначе американският президент Доналд Тръмп продължава да увърта по въпроса дали САЩ ще доставят на Украйна нови системи Patriot. Украинският президент Володимир Зеленски отдавна предложи страната му да купи установки. "Знам, че има молба - трябва да я разгледаме", каза сега Тръмп:

“Ukraine requested Patriots. I’ll consider it. But they’re very expensive,” Trump said, effectively dodging a clear answer on whether he will provide Ukraine with these air defense systems. pic.twitter.com/f7qP5vU4JH