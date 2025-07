Един iPad и много дронове заместват генерала: В Украйна тече войната на бъдещето, което предизвиква страх

Ако в миналото първата технологична революция във военното дело беше барутът, втората беше атомната бомба, а третата - автономните оръжия, то в сегашната война на бойните полета в Украйна можем да видим как четвъртата революция вече е в ход. Тази на самонасочващите се дронове, оборудвани с изкуствен интелект. По всичко изглежда, че съвсем скоро ще настъпи денят, в който роботите ще могат сами да избират и атакуват цели.

Засега нито Украйна, нито Русия все още могат да се похвалят, че са завършили напълно този процес - етапът, в който робот може самостоятелно да избира и атакува човек или обект. Но и двете страни се движат бързо към тази цел, като вече разполагат с частично автономни системи.

The Times е интервюирал украински военнослужещ, представен само с първото си име - Олексий. Бивш служител във финансовата сфера, той е преминал 4-дневен курс в Лвов, където се е научил да използва дронове, оборудвани с изкуствен интелект. Дроновете, върху които се е обучавал, не изискват наличието на оператор, който да ги управлява ръчно чрез слушалки.

Олексий демонстрира пред репортер на The ​​Times как с помощта на iPad е достатъчно само да постави точка на картата и дронът ще намери пътя си дотам, подобно на генерал, който разполага войските си.

Предимството на тази технология е, че тъй като няма радиовръзка между оператора и дрона, както е при ръчното управление, дронът на практика е невъзможно да бъде засечен и прехванат от врага. Друго важно нещо - технологията позволява да се изпращат едновременно до 20 дрона.

След като дроновете достигнат до целта (примерно на няколкостотин метра над руско превозно средство или бункер), Олексий трябва да поеме контрола и да ги насочи към обекта. В този момент за врага вече ще е твърде късно да направи нещо, въпреки че ще види и чуе дроновете.

Освен със самоуправляемите дронове украинските сили експериментират и с още една система с изкуствен интелект. Това са дронове с терминално насочване, които се срещат по-рядко и засега (от пролетта насам) се използват главно от 58-ма бригада.

При тях операторът трябва да насочи дрона към вражеска позиция, а след като се окаже в полезрението на целта, дронът може сам да се прицели в нея чрез мерника на камерата и автономно да се насочи към нея. Това е особено полезно на труден терен или когато целта се движи, както и ако има мощни вълни за електронна защита, които замъгляват директния видеосигнал на оператора.

Пример за успешно използване на такива дронове бе случаят от миналия месец, когато украинско пехотно подразделение, попаднало на пътя на 14 руски бронетранспортьора, се опита да унищожи конвоя с конвенционални дронове. И след като не сполучи, прибегна именно до такъв тип експериментални дронове, които успяха да пробият електронната защита с помощта на изкуствен интелект.

"Нямаме много от тези дронове, така че когато ги използваме, ги използваме като последна мярка, когато наистина имаме сериозна нужда от тях - и това беше един от тези случаи“, казва Андрий, сержант от 58-ма бригада на украинските въоръжени сили.

Ако Русия превъзхожда Украйна по отношение на производството на снаряди и оръжия като количества, то що се отнася до дроновете с изкуствен интелект двете страни са близо до паритет. Тук всичко опира не до заводи и производствени линии, а до възможностите на програмистите.

Десетки украински компании работят върху различни форми на автономните военни технологии, включително дронове за удари дълбоко в тила, както и наземни дронове, оборудвани с картечница.

Веднъж създадени, новите софтуери с изкуствен интелект могат да бъдат незабавно и многократно заредени на компютрите и използвани, например, в ракета или танк.

"Имаме напълно нова ситуация на бойното поле, при която възможностите на едната страна могат да се променят драстично само за една нощ", казва Ярослав Ажнюк, главен изпълнителен директор на компанията The Fourth Law, която доставя много от терминално насочваните дронове на украинските сили. "Това не се е случвало в никоя война в миналото."

The 3rd Assault Brigade carried out an unprecedented operation — the soldiers attacked enemy positions in the Kharkiv region, cleared them, and captured the occupiers using only drones and ground robotic systems. Not a single shot was fired, and there were no losses. pic.twitter.com/DU4hm2NJlT