Нова стъпка към американска доставка на ракетни системи за залпов огън за Украйна

"Говорих с държавния секретар Антъни Блинкен. Тежкото оръжие беше основна тема и още е на път. Украйна и САЩ работят заедно за износа на украинското зърно въпреки безумната руска блокада", написа Кулеба в Twitter.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.