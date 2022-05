Русия хвърля всичко в Луганска област, САЩ може да достави на Украйна искани от Киев ракети

T-62 and T80BV tanks, a model developed in the 1980s, are being transported in #Russia , reports @infonapalm. It is unclear whether and how they can be used in this war. pic.twitter.com/iMixH9qY5q

American volunteers destroy the Russian horde. pic.twitter.com/r2kZ6PejF0 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 27, 2022

Има оценка от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, че руската армия напредва през последната седмица, но бавно и украинската защита се приспособява тактически, а руснаците трудно ще могат да компенсират загубите си в жива сила. По оценка на Пентагона, в Източна Украйна има 110 руски батальонни тактически групи и въпреки численото предимство, руската армия постига много малък успех като напредък. Интересна новина в това отношение публикува "Интерфакс" - че 115 руски гвардейци, уволнени заради отказ да се бият в Украйна, са загубили в съда на първа инстанция обжалването на уволнението си. Присъдата може да се обжалва.

🇷🇺🤬🤬🤬 Video sent by a friend from National Guard unit in Donbas who we are helping with protective gear. No words really!#StandWithUkraine pic.twitter.com/a8Jq45kQy1 — Harri_EST🇪🇪🇺🇦 (@Harri_Est) May 26, 2022

Има и коментар, че 80% от обещаните от САЩ 90 гаубици М777 вече са на бойното поле в Украйна. Foreign Policy информира, че САЩ са доставили на Украйна изтребители Су-25 и хеликоптери Ми-17, като това е станало "на части" т.е. те са разглобени. Вече се появяват и медийни спекулации, че следващата седмица САЩ ще обявят нов военен пакет за Украйна, включващ ракетни системи за далечен обстрел. Киев настоява от дълго време за доставка на модерни системи за залпов огън (в България са известни като катюши): Боговете на войната - артилерията, която сее смърт в Украйна (ВИДЕО). А руският външен министър Сергей Лавров предупреди, че доставка на западни оръжия, с които Украйна ще може да удря руски територии, ще е "стъпка към нежелана ескалация" на ситуацията.

Обстрел в последните часове е имало и в североизточния град Харков, като общият брой на жертвите от този обстрел се е увеличил до 9 убити цивилни и 19 ранени, включително едно дете, пише БГНЕС. Kyiv Independent съобщава, че сред загиналите в Харков са петмесечно бебе и неговият баща, майката е приета в критично състояние в болница.

Според ООН, потвърдените цивилни жертви в Украйна са 3998 души, а 4693 са ранените, но всичко това е с уточнението, че истинският брой вероятно е многократно по-голям. САЩ пък оценяват руските загуби в техника в Украйна на 1000 танка, над 350 оръдия, 30 бомбардировачи и над 50 хеликоптера. Руски хеликоптер Ка-2 е бил свален тази нощ.

⚡️⚡️#Russian army has lost almost 1,000 tanks, more than 350 artillery pieces, 30 fighter-bombers and more than 50 helicopters, CNN and Financial reported, citing a senior Pentagon official. pic.twitter.com/N3p8I6Hqz0 — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2022

Руският президент Владимир Путин заяви, че Москва може да даде "значителен принос" за избягване на световна продоволствена криза, ако Западът отмени санкциите срещу Русия. Но Киев обвинява Русия, че засилва масовото разграбване на украинско зърно, предназначено за превоз в чужбина. Украйна съобщи, че има достатъчно запаси от зърно, за да бъде подсигурено потреблението в страната до края на годината, както и че може да изпълни ангажиментите си за износ също до края на годината. В световен мащаб нараства загрижеността, че нарушаването на доставките на зърно води до повишаване на цените и недостиг на храна. Въпреки това, говорителят на Пентагона Джон Кърби подчерта, че САЩ няма да се намеси с военна сила, за да помогне за отблокиране на износа на украинско зърно.

22 million tonnes of grain can’t be exported from Ukraine because Russia blockades Black Sea ports. In Mykolaiv farmers are preparing for a new harvest, but cannot export even the last year's grain and sunflower seeds. Russia is using hunger as a weapon, blackmailing the world. pic.twitter.com/iKf7YeWmMS — Maria Avdeeva (@maria_avdv) May 26, 2022

AP съобщи, че има идея от страна на Финландия руски олигарси да бъдат освобождавани от западни санкции, ако платят за възстановяването на Украйна. Това се обсъжда, като и Украйна участва в обсъжданията.

Междувременно главният прокурор на Украйна информира, че разследва почти 14 000 случая на предполагаеми военни престъпления от страна на руските сили. Ирина Венедиктова е в Лондон при първото си пътуване извън Украйна от началото на инвазията и казва, че всеки ден се появява информация за между 100 и 200 нови случая.

Асамблеята на Световната здравна организация, здравната агенция на ООН, гласува резолюция, с която осъжда военната агресия на Русия срещу Украйна, включително нападенията срещу обекти като болници.

ОЩЕ: Володимир Зеленски обвини Русия в геноцид в Донбас (ВИДЕО)