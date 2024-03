Нова война между Армения и Азербайджан още тази седмица? Предупреждение от Пашинян

Това се разбра от думите на арменския министър-председател Никол Пашинян по време на негова среща с жителите на пограничните села в област Тавуш. Правителствената пресслужба в Ереван разпространи видеозапис от срещата с местните.

"Сега можем да си тръгнем оттук, да отидем и да кажем (на Азербайджан - бел. ред.), че не, няма да правим нищо. Това означава, че в края на седмицата ще започне война", каза Пашинян. "Знам какво ще се случи в края на тази война", добави арменският премиер, като обясни, че след въоръжения конфликт местните жители ще го попитат защо не ги е предупредил предварително, дори и да е имал информация за заплахата от започване на военни действия.

