Нова вълна от атаки с дронове срещу Москва, гори обект на "Роснефт" в Рязан (ВИДЕО)

46 украински безпилотни самолета са били свалени, докато са летели към руската столица Москва от полунощ на 22 май досега. Това съобщи кметът на града Сергей Собянин.

Съобщава се, че при удар с дрон е поразен центъра „Патриот Експо“ близо до Москва. Два изложбени павилиона са били повредени, а охранител е ранен от шрапнелите. Няколко коли на паркинга също са били засегнати, съобщават местни източници.

🚨 A drone strike hit the "Patriot Expo" center near Moscow, damaging two exhibition pavilions and injuring a security guard with shrapnel. Several cars in the parking lot were also hit, according to local sources. pic.twitter.com/GF9juauTbG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025

Затягат мерките за сигурност в Москва

Същевременно руската столица затяга мерките за сигурност на фона на засилващите се атаки срещу града, които продължават вече трети пореден ден. Бронирани военни машини и други превозни средства, оборудвани с уреди за радиоелектронна отбрана, са разположени около Кремъл. Мобилните мрежи са изключени, целият периметър е укрепен.

Armored vehicles and other vehicles equipped with EW have been deployed around the Kremlin as drone attacks enter their third day. Mobile networks are down, the entire perimeter is fortified. pic.twitter.com/P2qXHUMzMj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025

Гори обект на Роснефт в Рязан

След атака с дронове се е запалил и обект на Роснефт в Рязан. Сателитите на НАСА регистрират пожар на територията на предприятието в града. Системата за наблюдение на пожари FIRMS е регистрирала пожар на територията, принадлежаща на нефтопреработвателното предприятие в Рязан.

Преди няколко часа телеграм каналът Mash обяви, че най-малко пет дрона са били свалени в близост до рафинерията в Рязан. Властите помолиха жителите да не разпространяват информация за „обектите на нападение“ в мрежата.

FIRMS detected a fire at a Rosneft facility in Ryazan—likely from a drone strike. Earlier, at least 5 UAVs were reportedly "shot down" over the refinery, with "debris" falling outside the perimeter. https://t.co/zjaGm3VR0t pic.twitter.com/sp17D2CWOt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2025