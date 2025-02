Нови обиди: Мъск нарече председателя на Конституционния съд в Румъния "тиранин"

Илон Мъск определи председателя на Конституционния съд на Румъния като "тиранин" днес в рамките на поредна атака срещу Букурещ от страна на член на администрацията на американския президент Доналд Тръмп след анулирането на президентските избори през 2024 г., съобщава Ройтерс.

Румънският Конституционен съд анулира изборите преди втория кръг през декември, след като разсекретени разузнавателни документи показаха подозрения за руска намеса в полза на крайнодесния и критичен към НАТО кандидат Калин Джорджеску. Тези обвинения бяха отхвърлени от Москва. Още: Беше грешка Велика Румъния да стане Малка Румъния: Джорджеску обясни претенциите си към Украйна

Вчера председателят на Конституционния съд Мариан Енаке отхвърли заплахите от страна на Джорджеску, който предупреди конституционните съдии, че ако бъде избран за президент, те ще бъдат съдени за държавна измяна. Още:

В Мюнхен миналата седмица американският вицепрезидент Джей Ди Ванс постави под въпрос анулирането на изборите в Румъния, като ги използва за пример за според него недемократично цензуриране на свободата на словото и на политическите опоненти от европейските правителства.

Илон Мъск, който оглавява новото Министерството на държавната ефективност в администрацията на Тръмп, сподели публикация в социалната медийна платформа Екс, в която се казва, че Енаке е отхвърлил американски натиск за допускането на Джорджеску до участие в новите избори през май. Още:

"Този човек е тиранин, а не съдия", написа Мъск в отговор на публикацията.

По-рано Мъск е споделял в социалните мрежи коментари на Джорджеску, както и подкасти на противоречиви крайнодесни водещи като Алекс Джоунс, отбелязва агенцията.

Калин Джорджеску, който е възхвалявал фашистките лидери на Румъния от 30-те години на миналия век и е изразявал възхищение както от президента на САЩ, така и на Русия, остава предпочитан избор на гласоподавателите според социологическите проучвания.

Мъск е изправен пред обвинения в намеса в европейската политика, след като критикува някои лидери, включително британския премиер Киър Стармър, като същевременно открито подкрепя германската крайнодясна "Алтернатива за Германия" в германските парламентарни избори, насрочени за неделя.

