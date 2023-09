Нови оръжия за Украйна от САЩ: Танковете "Ейбрамс" са на път

ОЩЕ: Няма крилати ракети от САЩ и Германия за Украйна засега

Първите американски танкове М1 "Ейбрамс" ще пристигнат в Украйна "следващата седмица", заяви Байдън, като по този начин ще бъдат подкрепени силите на Киев, които се сражават с руските войски в бавно развиваща се контраофанзива, предаде БГНЕС.

