Снаряди с обеднен уран за Украйна - митове и факти

Лондон направи неофициално устно изявление по темата. Както беше обявено от баронеса Анабел Голди, заместник-министър на отбраната на Великобритания в правителството на Сунак, заедно с батальон танкове Challenger 2 в Украйна ще бъдат доставени и снаряди BOPS (бронебоен оперен подкалибрен снаряд) със сърцевина от обеднен уран, пише италианското издание IL Fatto Quotidiano. Изданието е с доста интересна репутация - има твърдения, че е близко до популисткото движение "Пет звезди", че поддържа лява редакционна политика, че поддържа дясна (националистическа) редакционна политика - но като цяло медията е възприемана като независима, което е записано и в опознавателната статия за нея в Wikipedia.

Преди всичко си струва да се припомни, че американците използваха боеприпаси с обеднен уран широко както на Балканите (с такива бяха въоръжени щурмовите самолети A-10 Thunderbolt на ВВС на САЩ), така и в Ирак. По отношение на последното Комитетът за изследване на генотоксичните ефекти във военни части (SIGNUM) заключи, че според него най-малко 300 тона боеприпаси с обеднен уран са били използвани по време на войната в Персийския залив през 1991 година - и съответно това, както и войната в Югославия при отделянето на Косово води до много спекулации за повишение на раковите заболявания в съответните два региона.

Важно е обаче да се отбележи следното - според MAAЕ, обедненият уран е значително по-малко радиоактивен от естествения уран, защото не само има по-малко уран-234 и уран-235 (изотопи на урана) на единица маса от естествения уран, но в допълнение, по същество всички следи от oотпадъчни продукти извън уран-234 и торий-231 са отстранени по време на извличането и обработката на урана преди обогатяване. Обедненият уран се произвежда чрез рециклиране на отработено ядрено гориво, като в този случай съдържа следи от нептун и плутоний, но количествата са толкова малки, че не се считат за радиоактивно опасни! Специално при Първата война в Персийския залив, най-големите замърсявания са станали заради петролни пожари - това сочи анализ на IIASA. Но в изрично проучване, публикувано в BMJ, което търси достатъчно релевантни изследвания и данни, за да бъде доказана научно връзка между използването на боеприпаси с обеднен уран и влошено обществено здраве (например ръст на случаите на рак), се казва, че трябват повече данни и проучвания на терен, за да се приеме безрезервно такава връзка. Причината - при изследвани 2601 материала на тема образно казано "повече обеднен уран - повече болни от рак", само 33 материала са отговаряли на критериите на публикуваното изследване за научна значимост. Повече от тях са били със заключение причинно-следствена връзка "обеднен уран - рак", но изследваният набор от доказателства на във въпросните материали (от обо 33-те) "е с висок риск от пристрастия".

На сайта на украинския президент Володимир Зеленски обаче се появи петиция с искане за отказ от боеприпаси, направени от обеднен уран. Моментално последваха реакции, че това е руска инциатива - защото Зеленски трябва да разгледа всяка петиция с над 25 000 подписа по закон, но може както да я придвижи да стане законодателство, така и да я отхвърли.

