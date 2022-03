Нови сателитни снимки показват руските позиции край Мариупол

На една снимка се виждат руски военни машини и танкове по улиците на западните предградия на Мариупол в същия ден, когато руските сепаратисти поеха контрол над сградите на управата.

Друга снимка показва руска артилерия, разположена северозападно от града, и облаци дим, издигащи се от жилищни сгради.

Мариупол е в критично състояние, а жителите му изнемогват от липса на продоволствие. Хиляди хора се евакуираха от града по уж безопасни хуманитарни коридори, поемайки риска да попаднат под руски обстрел.

Руското командване предложи на защитниците на града да го предадат и да го напуснат до 5 сутринта в понеделник, но те отказаха, тъй като нямат доверие на обещанията на окупатора.

#Maxar company published satellite images of #Irpin, #Mariupol and #Chernihiv as of March 21. The images of the cities are in order. pic.twitter.com/OATF2nGxXe