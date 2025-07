Съмнения дали България се придържа към "ценностите на ЕС": Европейското семейство на ПП алармира ресорния комисар

Президентът на "Алианса на либералите и демократите за Европа" (АЛДЕ) Свеня Хан се разтревожи от случващото се в България и изпрати писмо с искане за спешна среща с Майкъл МакГрат - европейския комисар за демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите. Тя настоява да се обсъдят "дълбоко обезпокоителните събития", свързани с върховенството на закона у нас, и по-конкретно - "систематичния натиск срещу представители на “Продължаваме промяната" (ПП)".

"Продължаваме промяната" е част от АЛДЕ от юни 2025 година: "Продължаваме Промяната" е приета за член на АЛДЕ (СНИМКИ).

"През последните месеци наблюдаваме обезпокоителна тенденция на политическа намеса в съдебните дела, повишено използване на прокурорската власт, за да се набелязват опозиционни фигури, и законодателни усилия, които рискуват ерозия на демократичния контрол и демократичните баланси", пише Хан, която е член на "Свободните демократи" в Германия и е евродепутат от групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент.

По думите ѝ - последните събития "не само застрашават демократичните институции в България, но повдигат и сериозни въпроси относно придържането на страната към основополагащите ценности на ЕС".

I am very concerned about the latest developments in Bulgaria and the pressure on our member party @promenibg.



I have written to European Commissioner Michael McGrath to request an urgent meeting on the matter. pic.twitter.com/NVpKDO39rV