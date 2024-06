Новини от фронта в Украйна: Военна картина на светлини и сенки (ВИДЕО)

(КАРТА) Само 12 от 100 души са останали без да бъдат убити или тежко ранени. Всякакъв вид обстрел – минометен, дронове, артилерия – това е посрещнало руска част, действаща и опитала да настъпи във Вовчанск, Харковска област. Това е основата на разказ на руски войник, участвал в атаката и публикуван от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Напред, напред, напред – това е тактиката на руското командване, по думите му, и то независимо от загубите. Пушечно месо – напред, обобщава той, докато критикува тактиката, носеща огромни загуби. Именно това е акцент и в публикации на редица руски военно-пропагандни телеграм канали, които предричат скорошно украинско контранастъпление: Страх разтресе Z-каналите: "Украйна започна ново контранастъпление и то към Белгород"

A Russian soldier revealed the brutal reality of their offensive on Vovchansk, describing it as a "meat" offensive. He recounted how command orders relentless attacks, resulting in heavy casualties. He mentioned that after losing half a company on the first night, only 12 out of… pic.twitter.com/rdLdffAICA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2024

От друга страна, един от извесните украински профили в социалната мрежа X, публикува серия от съобщения, с които предупреждава, че специално боевете за град Вовчанск (Волчанск на руски език) са само началото. Напълно ясно е, че руснаците ще хвърлят още резерви и ще опитат да отрежат логистиката ни за Купянското направление, смята украинският източник – това е профил на войник от украинската морска пехота и източник на данни за популярната публична разузнавателна платформа OSINT. В няколко отговора към първоначалната публикция украинският морски пехотинец споделя свои кратки бележки, със снимки и видеа – те обаче се отнасят изключително до неговата зона за отговорност и не обхващат абсолютно всичко в Харковска област. Интересен щрих в данните е, че във Вовчанск руснаците използват предимно пехота и дори медицинските евакуации, които правят, много често са пеш. И този източник говори за активността на руската авиация и артилерия в граничната зона – как руснаците използват относителната безопасност зад границата (темата със западните оръжия на Украйна и за какво може да ги ползва) за обстрели.

Vovchansk, Kharkiv region, which is bombed day and night by Russian planes. Already completely destroyed. pic.twitter.com/GsBVlIUMTc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2024

В Сингапур, на азиатската конференция "Диалог Шангри-Ла", която е еквивалент на Мюнхенската конференция за сигурност, украинският президент Володимир Зеленски отново говори колко недостатъчно е от страна на САЩ да даде разрешение да се използват само HIMARS за удари по руски военни цели на руска територия. Основно оръжие на руснаците са бомбардировките с авиационни бомби и ракетните удари, които се извършват от излитащи от по-отдалечени военни летища самолети – а няма съгласие и разрешение от Запада Украйна да вземе мерки срещу това със западно оръжие. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на темата и посочва, че вече има разрешение от около дузина западни държави Украйна да използва доставеното от тях оръжие за удари по руски цели на руска територия, но разрешенията са различни като мащаб – без никакви ограничения или с определени ограничения (вид оръжие, да се удрят само руски цели, които вече са използвани активно във войната – например украинците да обстрелят руска оръжейна система след като тя първо е обстреляла тях). На 2 юни обаче един от мрежата украински източници на OSINT публикува СНИМКИ от успешен украински удар по руска военна база и унищожена руска военна техника в Шебекино, Белгородска област - на руска територия:

Zelenskyi stated that the US has permitted Ukraine to use HIMARS to strike at the Kharkiv region's border but emphasized that this is insufficient. He noted that Russia launches attacks from bombers based at distant airfields, which Ukraine lacks the weapons and consent from… pic.twitter.com/BYebXBKkaF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2024

Макар украинският генщаб отново да отчита по-ниска руска пехотна активност в Харковска област (2 пехотни атаки за 2 юни), това не означава, че тя напълно е прекратена. Пример е успешна украинска операция с дронове срещу руска бронирана техника при Стариця – точка на северозапад от Вовчанск, почти на брега на река Вовча (Волча), която руските сили така и не успяха да преминат, а тя е естествена защитна преграда за над половината от града:

В центъра на Вовчанск украинската армия безмилостно обсипва с бомби всяка по-голяма позиция, която руснаците опитват да установят и тази тактика допринася за увеличаващите се трудности пред руската армия в този участък на фронта:

*Very* central and very close to the Ukrainian lifeline to their northern stronghold. pic.twitter.com/pDRGCBdpeV — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 1, 2024

Войната в Украйна: Извън Харковска област

Съгласно сводката на украинския генщаб за 2 юни, интензивността на боевете по целия фронт отново се понижава. За деня украинците са отчели общо 60 бойни сблъсъка, с 13 по-малко на дневна база. Единственото направление, където е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки, е Покровското – 17 отбити руски пехотни атаки. Тук основните боеве са били в най-северната част на линията на боевете – селата Сокол и Новоалександровка. Сокол се намира малко по-на юг от Новоалександровка и е важна точка за подсигуряване на фланга на руската армия, опитваща да превземе Новоалександровка и да си осигури изходна точка за настъпление на север и североизток, към Константиновка и Часов Яр. В покрайнините на Сокол вече има военни действия, твърди руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов. Руското военно министерство официално обяви Уманско за превзето (на юг, преди Яснобродовка) и съобщава за украински контраатаки при Сокол и Новоалександровка, но твърди, че са неуспешни.

The M242 Bushmaster gun of the Bradley M2A2 IFV destroyed two BTR-82's in the Avdiivka direction. The crew ran off but got targetted immediately. Some managed to escape, some didn't and their equipment didn't for sure. pic.twitter.com/l8X8e1ySpI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2024

При Часов Яр, в Краматорското направление, няма сериозни промени – от данните на украинския генщаб обаче е видимо, че руснаците отново опитват да пробият през фланговете (на север: Калиновка; на юг: линията Клещеевка – Андреевка). Политическият анализатор на германския таблоид „Билд“ Юлиян Рьопке анализира видеокадри от Калиновка и канала „Северски Донец – Донбас“, които показват удар с дрон срещу руска щрумова група от десетина души. (КАРТА) Видимо е, че има окопи, но руснаците минават и биват "разтоварени" без някой да стреля от окопите, което кара Рьопке да поставя въпроса има ли достатъчно украински войници за всички необходими позиции:

No Ukrainian troops in the trenches, no small arms fire, no mines. Just counter-attacks with FPV drones.

Source video: pic.twitter.com/vkHhlFKxsk — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 2, 2024

В Северското направление, което се явява северен фланг на Краматорското, украиците са извършили успешен обстрел срещу завода "Кнауф" в Соледар. Щетите във военна техника за руснаците изглеждат значителни, по неофициални руски данни има загинали 4 руски войници и 7 ранени - а за 2 юни в Северския участък на фронта има 7 отбити руски пехотни атаки при Виймка и Роздоловка, без значителни промени в ситуацията като цяло от доста време насам:

A HIMARS strike occurred in Soledar, Donetsk region, targeting the Knauf plant where the Russian 200th Separate Mechanized Brigade was stationed. The strike resulted in the destruction of various military equipment and vehicles, including a KT-L tow truck, a tank repair workshop… pic.twitter.com/GfpBcs9rkp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2024

По-тихо е и в Кураховското направление – най-горещите боеве са в Красногоровка, украинският генщаб съобщава за 5 отбити руски пехотни атаки и има още 1, резултатът от която засега не е ясен. Популярният украински телеграм канал Deep State съобщи вчера привечер за руски напредък в самата Красногоровка – руските сили са заели нови позиции там. Същевременно, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обръща внимание в нов свой анализ на ситуацията в южната част на Донецка област и Запорожка област, т.е. основно Кураховското направление, включително обаче и откъм Угледар. Според Машовец, в това направление руснаците имат "съкрушително превъзходство в сили и техника" - той изброява 6 руски бригади (една бригада се състои от 3000-5000 души), отделно 21 полка от различни видове (мотострелкови и танкови) и други формирования. Машовец счита и, че Кураховското направление е най-удобно за руската военно-щурмова авиация, защото руските военно-авиационни бази са много близо (Ейск, Таганрог, Кущевская, Ростов).

Украинският военен анализатор отбелязва следното – руснаците имат успехи, но и затруднения в настъплението си откъм Маринка към Курахово. Конкретно – Нетайлово е в техни ръце т.е. осигурена е подкрепа за руските сили в най-южната част на Покровското направление за настъпление към Яснобродовка. В този район Невелско още се държи, но от югоизток руснаците имат редица позиции. По-голямата част от Парасковеевка също е в руски ръце, според Машовец, а падането на това село ще отвори път към Константиновка (да не се бърка с едноименния град в близост до Часов Яр) и към Курахово. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче констатира, че в Парасковиевка боевете са много тежки, но и че тук руснаците могат да се справят по-бързо при добра координация между пехотните щурмови групи и прикриващата ги артилерия и дронове. Основните руски затруднения са в Красногоровка – там северните части на населеното място се държат от украинската армия, както и при Григоровка, където руснаците още не могат да влязат, констатира Машовец. "Рибар" потвърждава трудностите за руснаците в Красногоровка – в северните части е "сложно", защото украинците имат позиции на висок терен откъм Нетайлово. А Машовец дава своето заключение – макар да има огромно превъзходство в Кураховското направление, руската армия напредва много бавно и не може да мине по-далеч от село Победа в посока на запад към Угледар, както и да преодолее Красногоровка, заради което няма сигурност на фланговете. Затова и според украинския анализатор това направление ще е на второ място в руската лятна офанзива, след Краматорското направление (превземането на Часов Яр и поглед към Славянск, Краматорск и Торецк).

Противоречиви са твърденията на украинците и руснаците за участъка на фронта "Времеевски" - на границата между Донецка и Запорожка област, по линията от юг на север: Бердянск – Велика Новоселка – Угледар. Украинският генщаб твърди, че по линията Урожайно – Старомайорско (9 километра южно от Велика Новоселка) ситуацията е под контрол. "Рибар" казва, че по-голямата част от Старомайорско е превзета от руснаците, но в Урожайно затрудненията пред руската армия са по-големи, защото украинците имат повече дронове – там руските сили имат позиции само в покрайнините.

The Washington Post публикува материал на база данни от украински полеви командири, които разказват, че им се налага да извършват допълнително обучение на новодошли мобилизирани на фронта. Причината – липсват им необходимите умения. Това отново поставя въпрос за инструктори от НАТО, които да помагат и да не се налага новобранци да бъдат учени в движение в условия на пълномащабни бойни действия, което може нерядко да им струва живота. ISW обаче отчита, че все пак Украйна действа по-правилно и опитва да поправи пропуски в обучението дори в крайна фаза, директно на фронта, докато Русия не се грижи особено за това – така че при новобранците броят на руските жертви е и ще е значително по-голям.

