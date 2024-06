Руснаците закъсаха в Харковска област, западното оръжие действа (ВИДЕО)

Информацията представлява доста значим пробив – защото това са първите такива официални данни от 10 май насам, когато Русия откри нов фронт в Харковска област.

Украинските данни се потвърждават и от редица руски пропагандни военни телеграм канали – масово в тях пише, че руското настъпление в Харковска област – при и във Вовчанск (Волчанск на руски език) и в спомагателното направление към Липци е буквално спряло, има и твърдения за започнали украински контраатаки (подбор-справка на написаното в руски военни телеграм канали – ТУК!). "В Харков картината като цяло се променя в наша полза. Вече коментирах, че момчетата имат много боеприпаси за HIMARS, а и Магяр вече е дисплоциран тук – не само ефективни екипажи за дронове, но и мощно електронно заглушаване (бел. ред. - става въпрос за един от прочутите украински полеви командири и отряда му "Птиците на Магяр", оператори на дронове)", коментира един от популярните украински телеграм канали. Самият Магяр също потвърди, че вече "работи" в Харковска област с екипа си. Преди малко повече от 24 часа, говорителят на украинското командване "Хортиця" подполковник Назар Волошин коментира, че 70% от Вовчанск се контролира от украинската армия и че тя постоянно извършва операции в северните покрайнини на града с крайна цел пълно изтласкване на руските части.

Че явно има ефект в полза на украинците демонстрират и видеокадри, които показват как руска артилерийска система бива поразена в Белгородска област, на границата с Харковска област. А руски източници публикуваха отломки от умни бомби GMLRS и касетъчни боеприпаси, като твърдят, че те са от Белгородска област – тоест, западно оръжие. Разбира се, руските описания са как в Белгородска област е удряна гражданска инфраструктура и страдат цивилни. На този фон популярният украински телеграм канал Deep State прави съпоставка между Вовчанск и град Донецк – между 50% и 80% от сградния фонд на Вовчанск е унищожен или с щети, в Донецк е унищожено само летището (СНИМКИ):

In the Bilhorod region, a Russian artillery piece was destroyed alongside ammunition by the 92nd assault brigade.



Strikes within Russia 🙏 pic.twitter.com/8Oyh5lvRoV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2024

Russian sources published footages, as they claim from Belgorod region of Russia, of GMLRS debris and DPICM submunitions which are used in 155mm cluster shells. pic.twitter.com/BvsbYMO1T5 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 1, 2024

По отношение на използването на западното оръжие остава неясно какво точно позволяват САЩ. В интервю за Voice of America отговарящият за Европа в Съвета за сигурност към Белия дом национален съветник Майкъл Карпентър коментира, че Съединените щати са позволили с американско оръжие да се удрят руски военни цели "в рамките на контрабатарейната борба" (унищожаване на вражеска артилерия) в граничните райони за Харковска област. Politico вече цитира два свои източника, които сочат, че Украйна е недоволна от това ограничение. В своя дневен обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави оценка, че изглежда САЩ са отворени към премахване на нови бариери за ползването на американско оръжие, но се колебаят и се пропускат възможности – конкретно ISW предупреждава за данните за струпване на руски сили в Курск и Брянск, които вероятно скоро ще започнат операции в Суми и Чернигов: липсата на превантивни украински атаки зад граница означава бъдещи проблеми за Украйна: Примери как западно оръжие може да уязви Русия. Кремъл вижда Казахстан като Украйна (ВИДЕО)

Отделна тема е и използването на F-16, когато дойдат в Украйна – белгийският премиер Александър де Кроо каза, че белгийските изтребители за Украйна трябва да се ползват само на украинска територия, но от това не стана ясно дали самолетите може да стрелят от украинска територия по руска. Нидерландският министър на отбраната Кайса Олонгрен заяви, че нидерландските F-16 за Украйна могат да бъдат ползвани от Киев както намери за добре. А в интервю за The Guardian украинският президент Володимир Зеленски се оплака от бавни доставки на американска военна помощ, което пречи на окомплектоването на украински резервни бригади.

Войната в Украйна: Бойните действия извън Харковска област

На 1 юни интензивността на боевете в Украйна като цяло намаля още повече. Имало е 73 бойни сблъсъка – с 8 по-малко на дневна база, показват данните от сводката на украинския генщаб. Най-горещите направления са отново Покровското (на запад от Авдеевка) и Кураховското, а в Южна Украйна украинският генщаб специално подчертава, че не се е случило нищо значимо.

В Покровското направление е имало 23 бойни сблъска за денонощието, 14 руски пехотни атаки са спрени, още 9 от сблъсъците текат и са с неясен изход. Deep State отчита боеве в покрайнините на село Сокол, една от най-северните точки на боеве в това направление (КАРТА). Сокол е позиция, която руснаците трябва да подсигурят, за да не бъдат изненадани флангово в опитите си да превземат Новоалександровка и оттам евентуално да тръгнат към Константиновка и Часов Яр.

(КАРТА) В Краматорското направление т.е. Часов Яр са спрени 4 руски пехотни атаки, но в Северското направление (северно от Часов Яр, на 20-30 километра) е имало 10 бойни сблъсъка и за 9 от тях изходът все още не е ясен, посочва украинският генщаб. Има украински данни, че при Часов Яр руснаците вече са на позиции при Калиновка, от север откъм Богдановка (5-6 километра северозападно от Бхамут)– там зоната е сива. Нови видеокадри потвърждават информацията, че руснаците все по-често опитват с атаки с бронирана техника най-после да постигнат нещо по-съществено при Часов Яр, а популярният руски военен телеграм канал "Рибар" заключва – руската армия щурмува източните покрайнини на града, познато и повтаряно до болка изречение, когато руснаците не постигат нищо съществено:

An attack by several Russian blyatbarns in the Bakhmut direction, repelled by units of the 5th Assault Brigade. pic.twitter.com/5bSC5iiCIv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2024

При Билохоровка (Белгоровка) - Лиманското направление с посока и към Северск, също има поредна отбита руска по-голяма атака с бронирана техника. Пак са използвани т.нар. танкове-костенурки - има данни от руски източници за напредък на руските военни части до центъра на Билохоровка, но не и достоверно потвърждение с видеокадри:

81st Brigade of Ukraine repels Russian attack on Bilohorivka front. Bilohorivka has become one of the location where Russians most often use various ‘turtle tanks’. https://t.co/lIcFHNI0dy pic.twitter.com/jmQEHWM7SI — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 1, 2024

В Кураховското направление е имало 19 бойни сблъсъка, като за 6 изходът не е ясен – боевете са в Красногоровка, както и в посока Константиновка (да не се бърка с града в Донецка област) и Водяне. Няма данни за съществени промени:

A Russian T-80BV, destroyed near Novomykhailiivka. pic.twitter.com/hmzrz5sBhz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2024

В нощта на 19-ти срещу 20-май в Луганск Украйна успя да удари с френски ракети SCALP бившата Луганска академия на вътрешните работи в селището Юбилейни. Вече има потвърждение за двама убити висши руски военни – полковник Игор Михеркин, както и полковник Роман Гурянов, но за него не е напълно ясно дали е убит точно заради ракетния удар или причината е друга. Знае се, че е загинал по същото време: Поразен Су-27 в руска авиобаза, обстрел по руски окупатори в Луганск (ВИДЕО)

При Кримския мост руснаците продължават да поставят нови бариери с цел да защитят съоръжението от атаки с украински дронове:

Russia continues adding barriers around the Crimean bridge to defend against Ukraine’s naval drones. pic.twitter.com/Ynpf5zCD8x — Brady Africk (@bradyafr) June 1, 2024

И през тази нощ Руската федерация действаше активно що се отнася до въздушното пространство. Съгласно справка на украинските ВВС, по цели в Украйна са изстреляни 25 дрона клас "Шахед" и 1 крилата ракета "Искандер-К" от Крим в посока Харковска област. Свалени са 24 дрона - в Николаевска, Одеска, Херсонска, Киевска, Хмелнишка, Днепропетровска, Кировоградска област.

ОЩЕ: Десетки руски ракети и дронове удариха Украйна: Цел изглежда са ВЕЦ и газови мощности (ВИДЕО)*