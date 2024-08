Новини за оръжията на F-16 за Украйна: Новият военен коз (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новина номер едно сред всички новини за войната в Украйна – пристигането на F-16.

Колко точно такива изтребители има вече в Украйна, не е официално ясно – според медийни публикации са десетина. Какви обаче са F-16, с които разполага Украйна?

В анализ на Forbes по темата пише, че са модели F-16AM/BM (датските изтребители), но с всички възможни подобрения – сред тях на първо място ракети AIM-9 с инфрачервено насочване и AIM-120, които се насочват с помощта на радар. Пилотите на изтребителите носят специални шлемове, които им дават възможност да действат по-бързо – те буквално могат да стрелят в това, което виждат през визьора на шлема без допълнителни корекции.

От официалните снимки на F-16 на сайта на украинския президент Володимир Зеленски се вижда и друго – на средното крило има вградени системи за самозащита, които включват интегрирана система за електронно заглушаване (ECIPS), която е произведена от израелската компания Elbit и включва заглушител AN/ALQ-162 за обезвреждане на вражески наземни радари, плюс система за топлинна защита (PIDS), също произведена от израелската компания. PIDS по същество представлява примамки, предназначени да отклонят изстреляна по изтребителя ракета.

"Заедно PIDS и ECIPS предлагат цялостна защита на F-16 срещу широк набор от вражески ракети. За украинските военновъздушни сили, които вече са загубили повече от 90 от своите около 125 военни самолета, с които разполагаха преди старта на войната, тези средства за самозащита отговарят на спешна нужда. За Украйна е по-добре да защити F-16, които има, вместо да търси заместители на F-16, които може да загуби. Неизбежно е руснаците в крайна сметка да свалят някои, може би много F-16. Но PIDS и ECIPS биха могли да ограничат тези загуби и да спасят живота на пилотите. Колко ефективни ще бъдат PIDS и ECIPS до голяма степен зависи от това как украинците ползват своите F-16. Ако изтребителите изпълняват предимно мисии за противовъздушна отбрана дълбоко в украинска територия, може да им се наложи да се борят само с руските ракети с най-голям обсег. Но ако F-16 изпълняват много мисии за наземна атака директно над фронта, те ще се сблъскат с много повече предизвикателства и по-широк набор от руски оръжия. Но дори тогава, F-16 ще бъдат по-добре защитени от старите бивши съветски самолети на Украйна, повечето от които нямат система за електронно и радио заглушаване", констатира колумнистът на Forbes Дейвид Акс.

Същевременно, доста руски военни блогъри, които съставят "алтернативната информационна машина" на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, омаловажиха F-16 като сериозен фактор за развитието на войната. Основният аргумент – медийна истерия. Факт е, че изтребителите за Украйна са малко като брой, дори и когато бъдат доставени всичките 79 обещани досега, което отбелязва в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). В същия анализ има препратки към позициите на известни руски военни блогъри за F-16 – специално известният руски военно-пропаганден канал "Рибар" дава оценка, че става въпрос за маркетинг сензация и това било наблюдавано при доставките на дронове "Байрактар", противотанкови ракети Javelin и NLAW, а после настъпвал "махмурлук от краха на завишени очаквания". Руският канал счита и, че основните бази на F-16 ще са в румънския град Фетещ, откъдето ще летят към Одеска област, в румънската база "Кампия-Турзи", евентуално и летище "Маркулещи" в Молдова – а в Украйна летище "Воронов" в района на Ровно. ISW пък напомня как Русия постоянно слага като червена линия доставката на всяко възможно ново западно оръжие, а след като тя накрая се случи, не реагира според първоначалните заплахи – явно целта е протакане и възпиране, за да се понижи ефекта на новото оръжие с оглед промените на бойното поле.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия си е все така висока, но се върна на нивото от края на миналата седмица, след като на 3 август имаше пик. За денонощието на 4 август е имало 124 бойни сблъсъка т.е. с 16 по-малко на дневна база, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Отново въздушните удари на руснаците са по-малко от обичайното напоследък – 53, с използвани 74 авиационни бомби, след като по принцип за 24 часа руската щурмова авиация хвърля над 100 такива бомби.

(КАРТА) Покровското направление си остава най-тежко, с 30 руски пехотни атаки за денонощието, но и без достоверни данни за нещо по-сериозно като руски напредък от доста време насам, а специално при Карловка и местния язовир руснаците още не могат да пробият, което признава и руският пропагандист Семьон Пегов в дневния си обзор. Интересното е, че чак сега руското военно министерство обяви, че Новоселовка Перша е превзета (ВИДЕО, 18+).

Торецкото направление е на второ място – 18 руски пехотни атаки, като популярният украински телеграм канал Deep State отчита руски напредък в Зализно и Пивнично, източно от самия Торецк. Впечатление правят и 15-те руски пехотни атаки в Краматорското направление т.е. Часов Яр – Deep State изрично посочва, че украинците са се оттеглили от сметището "Ступочки Голубовски 2". Село Ступочки е на южния фланг на Часов Яр и е основната връзка към град Константиновка (да не се бърка с Константиновка в Кураховското направление), а Константиновка е на север от Торецк и целият район би могъл да бъде "хванат в клещи" в по-далечен бъдещ момент от руската армия:

In Toretsk, soldiers from the 2nd Mechanized Battalion of the 32nd Separate Mechanized Brigade destroyed a Russian group during a firefight. The enemy attempted to take position in a building, which was then hit by a kamikaze drone from the UMBRELLA battalion. pic.twitter.com/TIPTnX1hWm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2024

(КАРТА) За Часов Яр обаче има и добри новини – от север, в микрорайон "Октомврийски", руските опити за устойчив пробив на канала "Северски Донец – Донбас" засега са парирани, по украински данни. "Рибар" отрича и пише как руските части "се закрепват" там, но използва глаголно време, подсказващо незавършен процес – точно както и Семьон Пегов.

Ukranian Bakhmut had 17 schools, 29 kindergartens, 3 colleges, 5 cultural centers, and 12 libraries.



You could visit a salt mine and the largest underground concert hall in the world in it.



It was also home to the largest in Eastern Europe production of sparking vines. pic.twitter.com/XF9LGQTlmM — Olga Klymenko (@OlgaK2013) August 3, 2024

В Кураховското направление са отбити 11 руски пехотни атаки, като там вече руснаците гледат към Константиновка, но все още водят боеве в покрайнините на Красногоровка, както и при Парасковеевка и Григоровка. Григоровка е под "несигурен руски контрол", констатира украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който обръща внимание на серия руски атаки тип "с рогата напред", завършили с големи загуби в техника и хора (видеокадри имаше много, поредните вижте по-долу). Машовец вижда две непосредствени цели – линията Максимиляновка – Остро и пътят Маринка – Угледар, но и смята, че в село Победа руските части имат нужда от подкрепления, за да продължат към Угледар, което ще повлияе на опита за руски напредък към Остро, по жп линията от Красногоровка. От Парасковеевка руската цел е пробив на пътя Солодко – Водяне, за да може украинците да отстъпят от Владимировка и Николско и така да има реален руски натиск срещу Угледар. "Мисля, че 150-та руска мотострелкова бригада ще получи подкрепления, за да може едновременно да опита да напредне и към Курахово, и към Константиновка", казва украинският експерт, който счита, че и в това направление нещата за украинците не изглеждат особено добре, но ситуацията е по-добра от тази в Покровското направление.

The occupiers continue to lose personnel and armored vehicles in frontal attacks on Paraskoviivka and Kostyantynivka on the Kurakhove front. A recent Russian assault on the positions of the 79th and the 471st separate infantry battalion was repelled. The enemy's losses include… pic.twitter.com/hmSIFDox7u — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 4, 2024

Според официалната сводка на украинските ВВС, през изминалата нощ над Украйна са свалени 24 дрона клас "Шахед", изстреляни от Руската федерация.

ОЩЕ: Яростни вътрешни критики към Зеленски, че се меси на военните (ОБЗОР - ВИДЕО)