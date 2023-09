Ново руско зверство: Жертви и ранени след ракети и дронове на 3 места в Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

В родния град на Володимир Зеленски - Кривой Рог в Днепропетровска област - ракета е поразила административна сграда на 8 септември. По предварителни данни има един загинал и 32 ранени.

Трима души са извадени изпод развалините, съобщи местният ръководител Серхий Лисак. По-късно той добави, че щети има всъщност по 3 административни и 7 жилищни сгради.

