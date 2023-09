Украинска ракета уби десетки украинци: Анализ на поредния руски фейк (ВИДЕО и КАРТА)

ОЩЕ: Руски удар по пазара в Константиновка - 16 убити, сред които и дете, 20 ранени (ВИДЕО)

Град Константиновка се намира в Донецка област, съвсем близо до Бахмут – там, където вече над година текат жестоки битки между украинската и руската армия. Разстоянието между двата града е под 20-тина километра.

Веднага след удара, руски телеграм канали (например "Рибар") категорично заговориха, че пораженията и убитите се дължат на отклонила се украинска ракета. Използвани са думи като "незнайно как". Основен аргумент за това твърдение е откъде е дошла ракетата – руските твърдения са, че не откъм позициите на руската армия.

Известният политически анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке също почна да анализира какво е станало. В профила си в Twitter той стигна до заключението, че ракетата дошла от северозапад – тоест откъм контролирана от украинците територия. За анализа си Рьопке използва дори руски източник:

#FactsMatter "Our team studied the missile hit in the city of Konstyantynivka, Donetsk region. On the afternoon of September 6, which killed 17 people and injured 42, and found that the rocket came from the #northwest .“ https://t.co/aensJBvuRN

Моментално обаче беше посочена очевидна грешка на Рьопке при анализа му – той използва отражението на ракетата в покривите на паркирани коли, за да определи посоката. Прави го обаче наобратно – от неговите думи излиза, че ракетата дошла от северозапад, но всъщност вярното е югоизток:

ru propaganda blame UA Army for tragedy in Kostyantynivka 06.09.2023 pointing that reflections on the cars are pointing that missile arrived from the behind of the camera. Problem is - this is not how physics works. I'm explaining why this is a lie. #ua #ru #war #russianagression pic.twitter.com/Xx1EdhcjW2