Руски удар по пазара в Константиновка - 16 убити, сред които и дете, 20 ранени (ВИДЕО)

Кадри от удара може да видите по-долу.

‼️ The moment of the Russian strike on the market in #Kostyantynivka. pic.twitter.com/6QutxR3ybs — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023

По-късно министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко съобщи в публикация в социалните мрежи, че при удара са ранени 28 души. Впоследствие Клименко даде информация за 17 загинали и 44 ранени.

"44 people were suffered: 16 died and 28 were injured. A rescuer is among the injured. The State Emergency Situations Service and the police are conducting a search and rescue operation," said Ukrainian Interior Minister Ihor Klymenko. pic.twitter.com/aOiFhRhep1 — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023

"Всеки в света, който продължава да се занимава с каквото и да е свързано с Русия, просто игнорира реалността. Отвратително зло. Нагло беззаконие. Пълна безчовечност", написа украинският президент Володимир Зеленски в Twitter.

В Телеграм Зеленски също така добави, че е бил поразен "един обикновен пазар, магазини, аптека. Хора, които не са направили нищо лошо". Той поднесе съболезнования на жертвите на руския удар.

Now in #Kostyantynivka it is known about 20 wounded and 16 dead, among them 1 child - Prime Minister Shmyhal. pic.twitter.com/zNvjx9geNM — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023

Още: Обрат: Румъния потвърди, че части от руски дрон са паднали на румънска територия