Без местни избори на места в Русия, но избори има в окупираните украински земи (ВИДЕО)

Шебекино отдавна се превърна в зона, в която често има удари с дронове и дори артилерийски обстрели – в пограничната област на Белгород преди няколко месеца успяха да нахлуят дори бойци на Руския доброволчески корпус и Легион "Свободна Русия": Доброволци обявиха, че контролират село в Русия, убит е руски полковник (ВИДЕО)

На фона на това съобщение, което беше предадено и в телеграм канала на руската секция на BBC, руските местни избори текат с пълна сила в окупираните части на четирите украински области – Запорожка, Херсонска, Донецка и Луганска. Гласуването е буквално по криминален тертип – ходи се с урни по жилищата на хората, право на глас имат само хора с руски паспорти. Гласуването почна в края на август и би трябвало да продължи до 10 септември. Явно в тези области е достатъчно безопасно според руската ЦИК - дали обаче така мислят взривени в автомобила си служители на ФСБ в Олешки, Херсонска област?

A car with Russian military and FSB representatives was blown up in occupied Oleshki in occupied Kherson region. One security officer reportedly died, another is in intensive care in a serious condition. Three soldiers who accompanied them were wounded. pic.twitter.com/oHdq20hfZF