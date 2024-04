Новото оръжие от САЩ за Украйна не стига за крайна победа: Констатация (ВИДЕО)

Нито един единичен военен пакет не е достатъчен да спре руснаците. Това, което ще ги спре, е единен фронт от съюзници, подчерта Кулеба. Според него, западните съюзници трябва да увеличат производството на оръжия, защото сега Русия печели в количеството. "Когато виждам какво постигна Русия в изграждането на военната си промишленост за 2 години и какво постигна Запада, мисля, че нещо не е наред от страна на Запада. Запада трябва да осъзнае, че ерата на мира в Европа приключи", каза украинският външен министър. И добави, че Владимир Путин ще седне на масата за мирни преговори, които могат да доведат до разумен резултат, когато руските позиции на фронта в Украйна са на път да се сринат.

Относно бъдеще с Доналд Тръмп начело на САЩ за втори път, което от мнозина се счита за край на помощта на Съединените щати за Украйна, Кулеба коментира, че Украйна не се готви и не прави специални планове за такъв вариант. "Винаги има изход от всяка криза", заключи той.

Кулеба специално каза и, че биещите се на фронта украинци не разбират защо правителството не прави достатъчно, за да попълни армията с повече хора. Затова е и предприето действието да се спре издаването на паспорти от украинските дипломатически представителства за украинци на възраст за военна служба (между 18 и 59 години в Украйна трябва да се явиш за оценка пред военната служба), които са в чужбина. Недопустимо е такива хора "да са по ресторантите", докато други умират за Украйна, заяви той. На този фон Полша обяви, че ще помага на Украйна да върне избягали зад граница украинци, годни за военна служба. Официално в ЕС има около 4,3 млн. украинци (мъже, жени и деца), избягали от войната: Варшава е готова да помогне на Украйна да върне мъжете във военна възраст: Полското военно министерство

СНИМКА: Украински генщаб

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете остава много висока. За изминалото денонощие е имало 104 бойни сблъсъка по целия фронт, което е с 3 повече на дневна база. Най-горещите направления са познати – сега обаче на първо място е това на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка), където руската армия очевидно натиска най-много в момента и има успехи. Украинците съобщават за 27 отбити руски пехотни атаки в това направление. На второ място е Бахмутското направление, с 25 отбити руски пехотни атаки. На трето място е Новопавловското направление (на запад от Маринка: селищата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка; на югозапад от Угледар – Урожайно в посока Велика Новоселка) – 21 отбити руски пехотни атаки. За четвърти пореден ден и в Лиманското направление има сериозен руски натиск – 19 отбити руски пехотни атаки, колкото и преди денонощие.

(КАРТА и СНИМКА) Вече има гелокализирани видеокадри, които показват, че още една украинска позиция на запад от Авдеевка е паднала. Става въпрос за Новобахмутовка – само на около километър-два южно от Очеретино. Това означава, че някои украински надежди да има флангова контраатака в Очеретино вече пропадат. "Според постъпилата информация врагът е напуснал почти без бой селото, което става проблематично за удържане, след като руските части окупират централните и южните покрайнини на Очеретино", пише и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Руският канал добавя, че "след бягството на 115-та украинска мотострелкова бригада“ 47-ма украинска мотострелкова бригада не успява да стабилизира фланговете". "Състоянието на украинската армия в този сектор на фронта е по-лошо, отколкото очаквах", коментира политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке (КАРТА). Отделно, той прилага и снимки от видеоклипове, които подсказват допълнителен руски напредък в Бердичи – намира се малко по-на юг от Новобахмутовка и Очеретино (КАРТА). "Рибар" коментира, че загубата на Новобахмутовка от украинците допълнително ще усложни удържането на позициите им в западната част на Бердичи. "За съжаление, руснаците превъзхождат в жива сила и оръжие при Бердичи и Семьоновка", констатира популярният украински телеграм канал Deep State, който уточнява, че руснаците напредват вече и към Соловиево, на около километър-два западно от Новобахмутовка. И добавя: "Ситуацията около пробива при Очеретино разкри редица проблеми, като се започне от некомпетентността на някои говорители на армията, които подкопават доверието във военно-политическото ръководство с твърдения, изглеждащи изключително неверни на фона на видеокадри от присъствие на противника в центъра на селото. И това е в момент, когато можете да се обадите на бригадата там или да проверите системата за ситуационна осведоменост".

(КАРТА) Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е работил в украинския генщаб, обаче смята, че поне засега руският пробив е много тесен като ширина и логистиката (по жп линия) за пробилите напред части на 30-та руска бригада е много трудна, тъй като украинците я покриват с артилерийски огън. За да бъде осигурено спокойствие, руснаците трябва да изтласкат украинските части "значително на запад от Соловиево", а също и от Новобахмутовка и Бердичи, казва Машовец. Той определя тази задача за руснаците като трудна и дава оценка, че руснаците не могат да превземат Бердичи и да сринат цялата линия на отбрана в района, не се справят и в Семьоновка – с други думи Машовец все още не говори за голям украински срив, макар и да определя това направление за най-трудно.

От друга страна, в Бахмутското направление т.е. при Часов Яр е видимо, че засега руснаците не могат да помръднат – показателно е как в дневния си обзор "Рибар" не обелва и дума за това направление, нито за Лиманското направление. "Фронталните атаки бързо се спират от украинските далекобойни оръжия", добавя руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов в своя обзор. Нещо повече – 92-ра украинска бригада си върна някои от позициите южно от Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), потвърждава Deep State. Защо това е важно, припомнете си от вчерашния обзор: Военните светлинки в почерняващата за Украйна картина на фронта (ВИДЕО)

Константин Машовец обаче очаква 331-ва руска въздушнодесантна дивизия до ден-два да опита да опита да пробие в микрорайон "Нови канал", едно от двете големи източни предградия на Часов Яр, защото там каналът "Северски Донец – Донбас" минава под земята в рамките на около километър. Според украинския военен анализатор, ако има такъв опит, той ще е преждевременен, защото руснаците още не могат да поставят под контрол целия район при Ивановско, както и линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра югозападно от Бахмут).

(КАРТА) В Новопавловското направление и "Рибар", и Пегов говорят за бавен руски напредък в Красногоровка – от южните покрайнини към центъра. А по линията Първомайско – Нетайлово, която е "връзката" на това направление с направлението на запад от Авдеевка, украинците засега удържат и според двата руски източника – Константин Машовец също отбелязва специално, че при Невелско (то е точно по линията Нетайлово – Първомайско) руснаците още нямат особено значим успех. Той напомня какви според него да двете цели на руснаците – да блокират Курахово и да атакуват след това Угледар както от изток, така и от юг. Само за да застрашат Курахово обаче руските части трябва да превземат Красногоровка, а след това Максимиляновка и Остро, а откъм Новомихайловка да бъдат превзети още Парасковеевка и Константиновка. Предвид как напредват руснаците – сантиметър по сантиметър, това ще е много бавна и трудна за тях задача, ако изобщо е възможна – защото руснаците се бият в Новопавловското направление с почти всички части на 2 мотострелкови дивизии и 3 мотострелкови бригади, плюс части от 39-та бригада на 68-ми армейски корпус и 155-та бригада на руската морска пехота и при всички тези сили превзеха "едно село" (Новомихайловка) след месеци боеве, смята украинският военен анализатор.

Машовец обаче обръща внимание и на това, че вече има руска активност в Купянското направление – в района на Табаевка и Хромално. Целта – най-после руснаците да минат тази линия и да атакуват флангово и в тил украинските позиции в Котляровка и Кисловка. В два поредни дни украинският генщаб регистрира отбити руски пехотни атаки – съответно 5 и 1. За Лиманското направление украинският о.з. полковник не вижда никакви руски успехи – нито при линията Терно – Ямполовка, където руската армия опитва да изтика украинската на запад от река Жребец, нито при селата Диброва и Торско, които са по-на юг, на между 5 и 10 километра югозападно от град Кремена: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

In Kreminna forest, Russian equipment is being disposed of. pic.twitter.com/FpwlZPGoeo