Военните светлинки в почерняващата за Украйна картина на фронта (ВИДЕО)

Според украинските данни, за изминалото денонощие по целия фронт има 101 бойни сблъсъка спрямо 86 предишното денонощие. Най-горещите направления в нарисуваната от украинския генщаб картина – 24 отбити руски пехотни атаки в Новопавловското (на запад от Маринка: Григоровка, Красногоровка /в югоизточните покрайнини/ и Новомихайловка от изток, Урожайно от югозапад); по 21 отбити руски пехотни атаки на запад от Авдеевка и в Бахмутското направление; 19 отбити в Лиманското направление, но руските източници масово мълчат за някакви успехи там, при положение, че от 3 дни вече там интензивността на боевете стигна бързо до най-горещите направления в последните месеци – Авдеевка и Новопавловското направление: Риск от голям руски пробив в Украйна: Реалностите (ВИДЕО)

It’s the third year of the war and the Czech president has to reiterate points that should’ve become obvious to everyone a long time ago.



pic.twitter.com/GPUOhG3TXs — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 23, 2024

Най-мрачно – на запад от Авдеевка, към Покровск

Руснаците имат напредък в Очеретино, Новобахмутовка, Новокалиново, Бердичи, Семьоновка и южно от Григоровка, обобщава популярният украински телеграм канал Deep State. Всичко посочено, без Григоровка, е в направлението на запад от Авдеевка – само Григоровка е в Новопавловското направление.

(КАРТА) Украинският военен анализатор Константин Машовец определя случващото се в направлението на запад от Авдеевка като "тъжно". Според него, най-вероятно и Новобахмутовка е почти изцяло под руски контрол и има руски напредък към Соловиево. "Към вчерашната вечер (23 април) противникът вече е въвел най-малко 2 мотострелкови бригади и 1 свеж мотострелкови полк директно в пробива в района на село Очеретино" - това му дава трикратно превъзходство в жива сила, смята Машовец. За Очеретино, популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише, че боевете са в централната част, руснаците прочиствали северната. Украинското командване "Хортиця" каза, че по-голямата част от Очеретино е под контрола на украинската армия. Според Машовец, голямата надежда за украинците е, че линията Бердичи – Семьоновка и района на Керамик и Новокалиново все още са под украински контрол, а това е флангова заплаха за руските части в Новобахмутовка и Очеретино.

Друга добра новина за Украйна съгласно данните на Машовец – линията Нетайлово – Яснобродовка – Уманско също засега удържа, което пречи на руснаците да сринат цялата моментна отбранителна линия на украинците, създадена с цел да ги държи по-далеч от Покровск. Че при Нетайлово и Уманско руснаците още не могат да пробият признава и руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов. Отделно, Машовец счита, че руснаците бързат много – хвърлят спешно дори току що върнати от Нагорни Карабах миротворци (15-та мотострелкова бригада) с тяхната техника, защото другите части явно имат доста загуби в това отношение, а руското командване е изкушено от перспективата, но това може да им изиграе лоша шега: Хвърлят ги директно в Ада: Руските миротворци от Карабах вероятно ще бъдат изпратени в Украйна. Украинският военен анализатор се чуди и кога ще дойде моментът на отрезвяване за Русия – че плановете за мащаба на необходимата тежка военна техника и това, което всъщност става на практика, се различават много, защото месечно Русия прави и ремонтира 300-350 танка, а това според украинския експерт няма да е достатъчно.

HIMARS strikes on Russian air defense radar, as said this is S-400 radar. https://t.co/664uHDUwRl pic.twitter.com/X5ptyOdr6X — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 23, 2024

Часов Яр: Новият Бахмут

Относно Часов Яр, Машовец посочва, че съвсем не е без преспектива руската надежда градът да бъде пробит. Според украинския о.з. полковник, засега руснаците не успяват да наложат изцяло волята си откъм Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и да подчинят най-източното предградие на Часов Яр – микрорайон "Канал" (път Т0506). Руснаците не могат да пробият окончателно и линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра югозападно от Бахмут), казва украинският военен анализатор. С други думи, засега руската армия не може да подсигури фланговете и така да атакува Часов Яр като го хване в клещи – остава тактиката на фронтална атака, евентуално като в Авдеевка: пробив в тесен участък, укрепване там и разширение на настъплението, обобщава експертът. "В момента врагът вероятно се готви да пробие през гората, разположена на юг от предградието "Нови канал", през канала Северски Донец - Донбас (там за около километър той минава под земята) и да атакува Часов Яр откъм микрорайноните "Нови канал" или "Октомври", в следващите 1-2 дни“ - такава е оценката на Машовец, според него руснаците залагат на пробив откъм Ивановско: Битката за Часов Яр: Препятствията пред руснаците (КАРТИ)

Какво е важно в тази ситуация според украинския о.з. полковник:

да няма пробив през канала "Северски Донец – Донбас" в "сухопътната му част"

да не се допусне руснаците да минат през "сухопътната част" от канала "Северски Донец - Донбас" по път Т0504 откъм Ивановско

да се удържат позиции, които пречат на руснаците изцяло да превземат Ивановско. Има геолокализирани кадри отпреди 2 дни, които показват, че украинците са си върнали една окопна линия до Ивановско

"Противникът разчита на голям брой отбранителни позиции, плътното миниране на подстъпите към града затруднява настъплението на руските въоръжени сили", констатира "Рибар". А Пегов добавя, че засега руснаците са задържани в източните предградия на Часов Яр, без да уточнява изрично кои точно.

Руският военен министър Сергей Шойгу изрично отчита успехи в Донецка област, специално на запад от Авдеевка (Покровското направление) и изглежда опитва да представи руските атаки във всяко направление като успешни и то еднакво успешни, а това явно не е така, отбелязва и ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

(КАРТА) При Работино, в западната част на Запорожието (10 километра южно от Орехов), има намаляване на активността на боевете – колко точно струват руските хвалби от предишни дни (например на назначения от руснаците зам.-управител на окупираната част от Запорожка област Владимир Рогов за "километър напредък") дори за частични успехи в някои окопи, вижте геолокализирано видео: Над 60 млрд. долара: Ново оръжие от САЩ за Украйна