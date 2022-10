От видеозаписа става ясно, че въпросният общински съветник е Сергей Мамонтов от партия "Единна Русия". "Единна Русия" де факто е партията на руския президент Владимир Путин.

Не е ясно какви са нанесените травми на детето - на видеото се вижда, че то не е починало, тъй като след удара се извърта по корем.

ОЩЕ: Срути се въжен мост в Индия, 40 души загинаха (ВИДЕО)

When a deputy of "United Russia" crushes a child with wheels, and then leaves it to suffer, this is the norm. And Ukrainians are "fascists", because they want to live in a legal state without such Sergeis Mamontovs at the helm and in office.