Обстрел и голям пожар в Белгородска област на Русия (ВИДЕО)

За обстрел на магистралата Шебекино-Белгород съобщи на 14 септември губернаторът на граничещата с Украйна руска Белгородска област Вячеслав Гладков. Той заяви, че има четирима ранени.

По думите на губернатора - при нападението имало нанесени и щети по магистралата, като един автомобил е изгорял напълно, а втори е бил повреден.

По-късно Гладков съобщи, че жена е загинала в резултат на "пряко попадение" на снаряд в къща в белгородското село Безлюдовка.

Междувременно над Шебекино, което е предградие на Белгород, се издига дим, съобщават местните власти. Районът на града отново е подложен на обстрел, пише Гладков.

В района на Шебекино се оказа, че има мащабен пожар. Според губернатора там горяли отпадъци и мъртви дървета. Заради ограничената видимост и силния дим властите са затворили магистралата към Шебекино в няколко района, но движението вече е възстановено.

"В областта има голям брой пожари. Работят пет противопожарни екипа, а от горското стопанство са докарани шест единици техника. Издадох заповед да се отпусне допълнителна техника за ликвидиране (на огъня), както и да се изпратят доброволни пожарни отряди от съседните области“, пише той.

Същевременно излязоха данни за мащабен удар срещу окупирания от Русия град Луганск. Подробности все още не са оповестени.

На кадри от мястото на предполагаемото попадение се вижда огромен облак дим.

