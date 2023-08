Руска буря от ракети и дронове връхлетя Украйна (ВИДЕО)

Руски удари бяха нанесени по Киев, Одеса, Виница (за този град имаше предупреждение, че е цел на ракета "Кинжал"), Хмелницка област, Ивано-Франковск, дори и по Лвов. Според актуалната информация от украинския генщаб, ударите са нанесени на две вълни – при първата са изстреляни 14 ракети "Калибър" и 3 "Кинжал", като украинците съобщават за 12 свалени "Калибър", а при втората са свалени 5 от 6 изстреляни ракети "Калибър" и 13 от 20 изстреляни крилати ракети Х-101 и Х-555, както и всичките 27 дрона клас "Шахед". Всичко това се случи навръх професионалния празник на украинските ВВС.

Изрично говорителят на украинското разузнаване Андрий Юсов още през нощта отрече, че е имало изстрелване на ракети по цели в Украйна от беларуска територия. Той изрично заяви, че такива съобщения се разпространяват нарочно, с цел Беларус да бъде въвлечена във войната.

Със сигурност обстрел е имало по завода "Мотор Сич", в Запорожието. Това е предприятие за производство на самолетни двигатели. Заводът беше национализиран през ноември, 2022 година, като причина за национализацията беше обвинение срещу собственика, че работи с Русия и осигурява двигатели за руска военна техника. Освен това, има удар по център за кръводаряване в Харковска област, близо до Купянск, който е цел на руското настъпление от Луганска област – информацията беше разпространена от украинския президент Володимир Зеленски. Интересното е, че до момента на публикуване на този материал руското военно министерство не е обелило и дума за руските въздушни удари през изминалата нощ:

A #Russian guided aerial bomb flew into a blood transfusion center in #Kupiansk community in #Kharkiv region, stated President #Zelenskyy . According to him, there are dead and wounded. pic.twitter.com/FZoxt2HmHS

Още през вчерашния ден стана ясно, че има раздвижване по източния бряг на река Днепър от страна на украинците, които и там постепенно заемат по-добри позиции, както и съобщение от руското военно министерство за окончателно превземане на Новоселовка, Луганска област, на 14 километра северозападно от Сватово (КАРТА): Войната в Украйна: Данни за украински успехи и руска победа (ВИДЕО)

Изрично политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юрген Рьопке, който прилага и КАРТА, коментира, че макар вече седмици наред руснаците да бомбардират, украинските позиции на източния бряг на Днепър при Олешки и Антоновския мост се разширяват. Тази информация присъства и в публикация на един от най-активно следящи войната украински профили в Twitter (КАРТА):

Weeks after "destroying" the Ukrainian bridgehead on the left bank of the Dnipro ... the Ukrainian bridgehead on the left bank of the Dnipro is somehow still there and expanding. pic.twitter.com/HObJyGzbjU