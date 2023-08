Войната в Украйна: Данни за украински успехи и руска победа (ВИДЕО)

Легион "Свобода на Русия" се похвали с успешен удар срещу голям руски склад за оръжие близо до Горловка, при Зайцево.

Според наличната информация, в склада е имало складирани различни видове снаряди и мини. Има и видеокадри от случилото се.

Wow. Today an ammunition depot was found in Zaitseve, north of Horlivka. Fighters from the 1st batallion of the Freedom of Russia Legion destroyed it. It is reported that various types of mines and shells were stored in this location.



📍48.42888190075905, 38.01015421473501 pic.twitter.com/GLQ1Qqcvli — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

Междувременно, руски телеграм канали почват да бият тревога относно украинско настъпление по левия бряг на река Днепър. Руският канал "Романов Лайт" говори, че "ситуацията става много сериозна", като твърди, че украинците укрепват позиции при Антоновския мост и практически контролират всички острови източно от Олешки:

Another doompost from Romanov, confirming the increased Ukrainian presence on the left bank. While also talking about Kozachi Laheri, which is way more east of Oleshky.



'The situation is becoming very serious'. pic.twitter.com/D3p5JHVaSD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

В този район украинските части контролират вилната зона на изток от Антоновския мост, освен това разширяват пробива си през река Конка източно от Олешки:

Additional gains projected in the map. It is very likely that the area in between this location and the coastline is also under Ukrainian control. pic.twitter.com/C7PRJWIdyF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

От своя страна, руското военно министерство се похвали, че е превзето село Новоселовка в Луганска област. То се намира на 14 километра северозападно от Сватово. Целта на руснаците в този район е да пробият на запад през реките Жребец и Оскил и да застрашат Купянск:

