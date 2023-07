Гиркин с оправдание да го сложат под домашен арест, съдът взе друго решение (АУДИО и ВИДЕО)*

На база твърдението си, Гиркин иска да му бъде наложена мярка "домашен арест". Същевременно той призна пред руския съд, че няма епикриза за заболяването си, чакал да я получи.

"Твърдението, че мога да избягам в чужбина, е откровено нелепо. Издирван съм от Интерпол в повечето страни по света, осъден съм в Хага на доживотен затвор за престъпление, което не съм извършил", каза още бившият министър на ДНР.

ОЩЕ: Арестуваха символа на руския сепаратизъм в Донбас Игор Гиркин, ФСБ провежда обиски

Igor Girkin in court asked for a measure of restraint in the form of house arrest. He said he suffers from angina pectoris (chest pain or discomfort due to coronary heart disease) but hasn't received a certificate yet. “The investigator’s statement that I can hide abroad is… pic.twitter.com/DjmXIoLSc2

Според информация, публикувана от беларуската опозиционна медия NEXTA, срещу Гиркин има дело заради две публикации в Телеграм. Те касаят липса на заплащания в руската армия и обвинението счита това за екстремизъм.

* (актуализирано към 20:00 часа) В крайна сметка съдът взе решение Гиркин да влезе в ареста, като ще остане там до 18 септември.

Гиркин отдавна е един от най-яростните критици на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин. Съответно, има предположения, че арестът му е свързан с опитите на Путин да консолидира властта си след бунта на руския олигарх Евгений Пригожин и ЧВК Вагнер: НА ЖИВО: Пригожин тръгна открито срещу Кремъл, обвиниха го в опит за преврат

Освен Гиркин, арестуван е Павел Губарев - типичен пример за руски неонацист, който заедно с Гиркин създаде Клуба на гневните патриоти.

ОЩЕ: Руските националисти се бунтуват: Пригожин иска смяна на Шойгу, Губарев нападна Путин (ВИДЕО)

Next one up: Pavel Gubarev who picked the side of Girkin is also arrested.



This neo-Nazi ideology sympathizer is one of the persons who ignited the unrest in the Donetsk region and later crowned himself first People's Governor and leader of the Donbas People's Militia.



Scum 🤮 pic.twitter.com/R5m4ufWgdj