Путин и Лукашенко си говорят шеги: Обявиха "провал" на украинското контранастъпление (ВИДЕО)

Владимир Путин се срещна с най-близкия си съюзник Александър Лукашенко, за първи път, откакто последният помогна за сключването на сделка за прекратяване на бунта на бойци от частната компания „Вагнер“ в Русия миналия месец.

Видео, публикувано в неделя от пресслужбата на Лукашенко, показва как двамата дългогодишни лидери пристигат заедно в Константиновския дворец в Санкт Петербург преди планираните разговори.

Там бяха изказани и някои твърдения от двамата, които изумяват. Например - че в един ден били унищожени 15 танка "Леопард" и 20 бронирани машини на пехотата "Брадли", според Путин. Къде е станало това, не стана ясно: Бронираните машини Брадли - ключови за украинската контраофанзива (ВИДЕО).

Освен това - имало много големи загуби на западни наемници в Украйна, пак според Путин и отново без подробности. Той обаче заяви, че украинските жертви от началото на контранастъплението на 4 юни вече надхвърлят 26 000 убити войници - това е повторение на думи на руския военен министър Сергей Шойгу: Говорене с числа за провал на контраофанзивата: Колко точно лъже Шойгу? (ВИДЕО). А Лукашенко обяви, че било неприемливо Западна Украйна да бъде "взета" от Полша и че Беларус бил готов да помогне, както и че беларуските власти били леко стресирани от желанието на ЧВК Вагнер "да си направят екскурзия до Полша".

"Искаме срещу Запада. Разрешете ни." Казвам им, защо ви е да тръгвате на Запад? "Ами отидете на екскурзия във Варшава, в Жешув", каза беларуският президент на срещата с Путин. "Държа ги в центъра, както се договорихме, Беларус не би искал да ги премести оттам, защото настроението им е лошо. И трябва да отдадем дължимото, те знаят какво се случва около съюзната държава. Това (го казвам) така като щрих", добави той.

Лукашенко показа и карта за прехвърляне на полски военни части до границите на съюзната държава. Той отбеляза, че "една от полските бригади сега се намира на 40 километра от Брест, друга е на около сто километра от Гродно" предадоха беларуски медии.

Some other key notes from the meeting between the two:



➡️ A record number of western equipment was destroyed. In one day 20 Bradleys and 15 Leopards were destroyed (Putin)

➡️ Foreign fighters suffer heavy losses in Ukraine (Putin)

➡️ The transfer of Ukrainian lands to Poland is… — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2023

#Lukashenka brought new maps and showed #Putin from which directions #Poland was preparing to attack #Belarus



According to him, one of the Polish brigades is now allegedly located 40 kilometers from Brest, although previously they "stood 500 kilometers away." Therefore,… pic.twitter.com/Gi5FiXOlxy — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2023

ОЩЕ: Единствено Северна Корея подкрепи Кремъл

След като през тази нощ армията на Путин разруши с ракети един от символите на Одеса - Спасо-Преображенската катедрала, Путин и Лукашенко отидоха в Кронщадската катедрала в Санкт Петербург (по-долу и видео от разрушенията в храма в Одеса за сравнение): Първо болшевиките, после Путин: Руснаците за втори път разрушиха храма-символ на Одеса (СНИМКИ)

This shows what kind of sick minds Putin and Lukashenko are. After the brutal missile attack on residential buildings in Odesa and the Cathedral, where innocent people got injured and one person got killed, they visited the Kronstadt Naval Cathedral in St. Petersburg. pic.twitter.com/whZl644V6t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2023

Odesians are cleaning up the debris in the cathedral after the attack last night. pic.twitter.com/aSTWXFptUT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2023