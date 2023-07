Украинският огнен юмрук: Ключов елемент за украинската контраофанзива (ВИДЕО)

Скоро темпото на украинската контраофанзива може да се ускори, предвид разчистването на все повече руски минни полета. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на форума за сигурност в Аспен. Той уточни, че първоначално Украйна е искала да започне контраофанзива през пролетта, но липсата на достатъчно боеприпаси и техника е забавила плана, а това е позволило на руснаците допълнително да се укрепят в завзетите от тях земи – с минни полета, окопи и други защитни съоръжения.

"Напредваме всеки ден. Някъде със 100 метра, някъде - с километър. Всеки ден ние откопчваме нашата територия от руско владение, проникваме през първа и втора линия на руската отбрана", каза украинският заместник-министър на отбраната Володимир Хаврилов. Той добави, че всеки, седящ на сигурно пред Интернет, иска и има претенции нещата да се случват по-бързо, но "трябва да се съобразяваме с реалностите".

Командващият украинските ракетни войски полковник Серхий Баранов също коментира положението – по думите му, 90% от руските загуби като логистика в тила се дължат на точни украински артилерийски удари от дистанция. Баранов уточни, че благодарение на западните оръжия украинската армия е създала "далекобоен огнен юмрук", който успешно спира руската контрабатарейна дейност. А говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк отчете понижена руска артилерийна дейност, което отдаде на серията успешни украински удари по военни складове и по руски артилерийни единици.

A Russian BM-21 Grad MLRS destroyed due to counter battery fire in the direction of Zaporizhzia. pic.twitter.com/iPBrKDjndW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2023

Пример за успешната работа на украинската армия що се отнася до руската военна логистика е Крим и поразеното оръжейно депо до Октябрске, където според руски военни блогъри руската армия е трупала запаси от оръжия и боеприпаси в продължение на поне 1 месец. Крим гори: Серия от нови взривове, складове за боеприпаси и нефтобаза дадоха фира (ВИДЕА)

Another compilation of SBU unit 'A' who report that they destroyed 26 pieces of Russian equipment.



Among them a tank, MT-LB, 2 APCs, Murom-P recon complex, Podlet radar post and control vehicle, EW systems, 3 120-mm mortars, 7 dugouts, 2 ammunition depots and 40 men personnel. pic.twitter.com/NUuUnmhQUw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2023

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) В направлението от Велика Новоселка към Бердянск, на границата между Запорожка и Донецка област, украинците твърдят, че са се възползвали от опит за руска контраатака при Приютно (14 километра югозападно от Велика Новоселка). Руското военно министерство обаче казва, че са отблъснати 3 украински атаки там, както и при Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка). Това е т.нар. участък на фронта "Времевски". Че е имало украинска атака на север от Старомайорско (9 километра южно от Велика Новоселка) личи от геолокализирани кадри – селото определено е в сивата зона, където няма сигурен контрол от нито една от двете страни:

#Ukraine: A #Ukrainian Mastiff MRAP hit and a #Russian mine that resulted in a huge explosion, most likely destroying the vehicle.



Geolocated in Staromiors'ke, South Donetsk direction.



Coordinates: 47.7576323, 36.7924902@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/br0axw2g7H — Vigorous Falcon (@VigorousFalcon) July 21, 2023

В направлението от Орехов към Токмак и Мелитопол няма потвърден украински напредък през вчерашния ден. Говорителят на руското командване "Изток" Олег Чехов съобщи за неуспешни украински атаки при Работино, на 12 километра южно от Орехов. Руски военни блогъри твърдят, че е имало общо 3 неуспешни атаки.

The 21st mechanized brigade targets Russians inside their trench networks. pic.twitter.com/r6cn6gh6xF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2023

Use of US supplied DPICM cluster munitions in the Zaporizhzia region. pic.twitter.com/06vhm7GfDv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2023

(КАРТА) При Бахмут руснаците твърдят, че украинците не са успели да напреднат нито по северния, нито по южния фланг. Специално за Берховка (4 километра северно от Бахмут) руската и украинската версия съвпадат – имало е украинска атака с бронирани машини, но без тя да осигури категоричен украински напредък. Там боевете продължават, районът е сива зона. Но при Ягодно, на километър-два от Бахмут, украинците са успели да заемат още позиции южно от жп линията. При Клещеевка, на 6-7 километра южно от Бахмут, също е имало нова неуспешна украинска пехотна атака, твърдят руски военни телеграм канали като "Рибар".

(КАРТА) Руското военно министерство съобщи, че общо по направлението към Кремена, както и към Бахмут, са отбити 14 украински пехотни атаки през последните 24 часа. Според говорителя на руското военно командване "Запад" Сергей Зибински няма никакъв украински напредък по цялата линия Купянск – Сватово – Кремена, както и че украинците неуспешно опитали да контраатакуват при Масютовка (13 километра североизточно от Купянск). От украинска страна казват, че са стабилизирали положението при Торско и че имало опит за руска атака южно от Диброва (5-6 километра югозападно от Кремена), но руснаците са отстъпили заради силния украински артилерийски огън.

Destruction of a Russian Strela-10 AD system pic.twitter.com/kFUNdxCUvz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 22, 2023

(КАРТА) По направлението към Сватово има активни боеве до Кармазиновка (12 километра югозападно от Сватово), където боевете са в гористия пояс. Целта на руснаците е да завземат стратегическите височини при Чернешчина. От руска страна има твърдение за 7 неуспешни украински атаки при Кармазиновка, пише в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

