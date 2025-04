Одеса е в пламъци след руска атака, Украйна удари тежко военна база (ВИДЕО)

Във втора поредна вечер Одеса е атакувана с дронове, в града отекнаха и взривове. Информацията съобщи кметът на града Генадий Труханов на профила си в приложението Телеграм. Над 20 дрона масирано атакуват украинския черноморски град от акваторията на Черно море, информират местните канали в приложението Телеграм. Въздушната тревога бе обявена в 22.14 часа, като първите взривове се чуха половин час по-късно.

Местните власти съобщават за високо ниво на опасност в целия град. Местните власти призовават всички жителите да се укриват в бомбоубежища до отбой от тревогата.

По-рано снаряди се взривиха във военна база източно от Москва вчера, ранявайки четирима души и предизвиквайки евакуацията на около 450 души, съобщи областният губернатор на Москва, предаде Ройтерс. Александър Авдеев, губернатор на Владимирска област, написа в Телеграм, че боеприпасите са се запалили и снарядите са избухнали в склада на базата в района на Киржач.

