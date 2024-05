Официално: Първи затворници влязоха в украинската армия (СНИМКИ)

Припомняме - осъдени за определени престъпления вече може да влизат в украинската армия, ако подадат молба и има съдебно разрешение. Не всички осъдени обаче могат да се присъединят - тези с най-тежките престъпления ще излежават присъдите си, а няма да ходят на фронта като изкупление, припомнете си: Официално: Украйна приема престъпници в армията си

На 22 май, Хмелницкият окръжен съд уважи общо 50 от 50 подадени молби за влизане в армията от осъдени, като е доказано, че става въпрос за лична, доброволна воля, а не принуда. "По-голямата част от доброволците са млади мъже, предимно осъждани за имуществени престъпления, а именно кражби. По време на съдебните заседания те казаха, че нямат специални умения за военна служба, но изразиха увереност, че ще успеят да ги усвоят достатъчно бързо", пише в официалното съобщение на съда. Съдът наложи на мъжете административен надзор за срок от 1 година, но не повече, преди освобождаването им от военна служба: Хиляди осъдени украинци са се съгласили да отидат от затвора право към фронта

Осъдените украинци, които ще бъдат мобилизирани в армията, ще служат изключително в специални части към военни подразделения, а не в Националната гвардия на Украйна. Това съобщи по-рано пред медиите говорителят на украинското министерство на отбраната Дмитро Лазуткин.

Снимката на новите попълнения беше публикувана от Дмитро Савченко, който е командир в Първи щурмови батальон на украинската армия:

Още: Болките бяха нереални: Боецът с ампутирани крака, който стана новият "Ергенът" в Украйна (ВИДЕА и СНИМКИ)

The first images of Ukrainian prisoners joining the ranks of the Ukrainian Armed Forces, Dmytro Savchenko, an Officer of the 1st Separate Assault Battalion reports. pic.twitter.com/rmsoDbAnOX