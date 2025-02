Огромен пожар в полския град Гданск бушува цяла нощ, властите с предупреждение (ВИДЕО)

Масивен пожар пламна в склад в полския град Гданск и бушува цяла нощ - избухнал е вчера, 5 февруари, около 13 ч. местно време, бил е овладян до 22 ч., но усилията за гасене са продължили до тази сутрин. В потушаването на пожара са участвали над 80 пожарни коли и близо 300 спасители. Исторически значима сграда е сериозно повредена, щетите като цяло са за милиони злоти.

Около 60 души са били евакуирани. Един човек се е нуждаел от медицинска помощ.

Още: Разследват Туск за държавен преврат: Човек на президента и на бившите управляващи го погна (ВИДЕО)

Градските власти призовават жителите да държат прозорците си затворени и да избягват да излизат навън, тъй като от пожара се разпространява гъст дим.

Още: Анджей Дуда смени ключови хора в екипа си

Правителственият център за сигурност издаде спешни текстови съобщения до жителите, предупреждавайки за потенциални рискове за здравето от дима. В съобщението се препоръчва на хората да останат на закрито, да затворят прозорците и да избягват зоната на пожара в радиус от 1 км.

Огънят е пламнал в сграда, в която някога се е помещавал завод за ремонт на подвижен състав. Обектът все още се използва, като някои секции са отдадени под наем на частни компании, съобщи държавната информационна агенция PAP.

Още: Крайнодесен полски депутат забърка огромен скандал с Холокоста и Газа в Европарламента (ВИДЕО)

Едно от засегнатите помещения е било наето от CityBike Global - испанският оператор на системата за градски велосипеди MEVO, съобщи служител пред репортери, цитиран от Полското държавно радио.

По време на пожара в склада са се намирали около 1500 велосипеда MEVO, включително над 1300 с електрическо задвижване и 1000 батерии, използвани за захранване на електрическите велосипеди, съобщи държавната телевизия TVP Info.

Massive warehouse fire rages all night in Gdańsk—historically significant building severely damaged



More than 80 fire trucks and nearly 300 emergency responders took part in extinguishing the blaze.



The fire broke out yesterday at 1:00 PM and was contained by 10:00 PM, though… pic.twitter.com/EVqvScbn0Q