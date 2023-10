Огън и кръв: Касапницата при Авдеевка отново "заработи" (ВИДЕО)

Че явно има подновени опити за щурм на Авдеевка вече личи от нови (видео)кадри. Основна точка на боеве продължава да е пепелището при коксовия завод на града, от север – посока Красногоровка към Бердичи (5-10 километра северозападно от Авдеевка):

Units of the 116th Territorial Defense Brigade repulsing a Russian attack in the Avdiivka direction 🔥 Since this morning, fighting has flared up in the area again. pic.twitter.com/pNUn8K14hN

Конкретно има и видеокадри как руснаците атакуват от север – откъм Красногоровка към Степово (7 километра северозападно от Авдеевка). Картината е потресаваща – руската атака е спряна с огън и кръв, но изглежда руската армия има още резерви, за да си позволи такова нещо:

DeepState published today's footage of another meat assault attempted by occupiers on the northern flank of the Avdiivka Battle. Defending were artillerymen from the 31st, 110th, and the Presidential Brigades. A large number of vehicles pushed towards the railway from… pic.twitter.com/OHQeAMSSmZ

"Сегашните резултати от офанзивата, която продължава вече почти 10 дни, по никакъв начин не си струват понесените загуби. Избран е най-добре укрепеният от противника сектор на фронта и друг резултат не можеше да се очаква". Така поредният руски военен блогър ("Осведомитель") коментира случващото се. Публикацията му в Телеграм е запазена за архива от естонския блогър WarTranslated. В нея той описва как ако руснаците успеят да превземат някоя украинска позиция, украинците я засипват със снаряди до такава степен, че тя става абсолютно неизползваема. "Това, което дотук е постигнато, е украинските позиции да бъдат малко отдалечени и да се увеличи сивата зона", добавя руският военен блогър.

Some good old doomposting on Avdiivka: "The current results of the offensive, which has been going on for almost 10 days, are in no way worth the losses incurred."



It may be early to make conclusions, but it could be noted that the first major operation by Russian MoD without… pic.twitter.com/Jn7fMuGNzk