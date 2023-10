Руснаците си измислят украински десант на Днепър, бягат като плъхове от дупка при Бахмут (ВИДЕО)

Става въпрос за украинска операция при Песчановка (14 километра източно от Херсон и на 3 километра на изток от река Днепър) и Пойма (11 километра източно от Херсон и 4 километра източно от река Днепър). Геолокализирани кадри и то руски показват украински войник в покрайнините на Песчановка:

Има обаче и допълнителни кадри от местността, които показват група украински войници, изглежда оттеглящи се към предишните си позиции:

Че е имало украинска операция е безспорно, защото руснаците са бомбардирали жп мост над река Горна Конка, водещ към Приднепровско – населено място, намиращо се на западния бряг на Днепър, който е контролиран от украинците. Геолокализирани видеокадри, показващи последствията от обстрела за моста:

"Вярвам, че украинските сили оперират в района, но настъпление към Пойма изглежда не е на дневен ред (бел. ред. - за такова съобщи популярният руски военен телеграм канал "Рибар", който е създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "Рибар" дори каза, че Пойма е превзета от украинците: Руска паника: Украински десант през Днепър. Русия ще има да страда преди да свикне с ATACMS (ВИДЕО). Изглежда сякаш руснаците говорят много, за да подготвят пропагандата – че "героично" са отблъснали голяма украинска атака (която не е съществувала)“, пише NOELReports, след като "Рибар" написа, че украинската атака била отблъсната, но оставала "една украинска диверсионна група при Песчановка" и руските сили удържали позициите в южната част на селото. Руското военно министерство също официално съобщи в Телеграм, че е имало 4 украински диверсионни групи при Подстепно (16 километра източно от Херсон) и Пойма, но те били спрени. Дори издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин говори от Китай (ВИДЕО) как украинците почнали ново контранастъпление в Херсонското направление:

Че украинците не оставят руснаците по източния бряг на Днепър на спокойствие обаче си личи от поредни видеокадри – на унищожена руска установка "Град":

Другите направления на фронта в Украйна

В библиографията на дневния анализ на ISW са събрани букет от твърдения на руски военни блогъри, че украинците атакуват през жп линията на изток от Клещеевка (5-7 километра юг-югозапад от Бахмут). Украинският генщаб съобщава за отбит опит за руска контраатака в този район. Вече има и нови видеокадри от Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут) – как украинците изхвърлят от руснаците от укрепените им позиции, като ги изваждат от дупките им като плъхове с помощта на дронове:

При Авдеевка обаче има геолокализирани видеокадри как руснаците напредват северно от магистрала Е50, в южните покрайнини на Авдеевка – по улица "Съборна". Там ги очаква силно укрепена украинска позиция – при ресторанта "Царска Охота". Ръководителят на украинската военна администрация на Авдеевка Виталий Барабаш предупреди, че руснаците се прегрупират и че вероятно ще има нови тежки боеве в следващите дни – в сутрешната си сводка украинският генщаб казва, че е имало само 3 руски пехотни атаки в района на Авдеевка и те са отбити.

На този фон вече се появи и карта, съставена на база видеокадри и снимки какво е струвала на руснаците първоначалната масирана атака на Авдеевка – поне 63 унищожени танка, бронетранспортьора, установки и друга тежка военна техника:

В западната част на Запорожка област украинският генщаб твърди, че има украински напредък, без да уточнява точните позиции. Руското военно министерство казва, че е отблъсната украинска атака при Върбово, на 18 километра югоизточно от Орехов и 10 километра източно от Работино. Руски военни блогъри (посочени са препратки в библиографията на дневния анализ на ISW) казват, че украинците са тръгнали напред при Върбово и Новопокроповка (13 километра южно от Орехов) по-масирано – с четири-пет групи от по 20 души, подкрепени от тежка военна техника.

При Купянск и по линията Сватово – Кремена няма потвърден с геолокализирани видеокадри руски напредък.

Пораженията на летището в Бердянск

Сателитни снимки показват, че поне 6, дори 7 руски хеликоптера са били поразени при удара с американските ракети ATACMS. Източници от украинските специални части твърдят, че са унищожени 9 руски хеликоптера – сред тях Ка-52, Ми-24 и Ми-28: Ракетите ATACMS: Първи обстрел по руски цели с ВИДЕО от генерал Залужни