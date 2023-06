Около 300 животни са загинали в наводнения зоопарк в Нова Каховка (ВИДЕО)

Покъртителни ВИДЕА след взривяването на Каховската ВЕЦ

„Загинаха около 300 животни, които нашите жители на Нова Хаховка познаваха и обичаха. Нашите маймуни Анфиса и Чарлик, понито Малиш, магарето Ося, миещите мечки Мишка, Леля и Динка, папагалът Веня, гарванът Рома, мармоти, камерунски кози, овце, папагали, морски свинчета, порове и много други от нашите малки любимци загинаха. Само няколко лебеда и патета оцеляха. Малко лебедче, родено само преди пет дни, също умря. Още в шест сутринта, когато работниците пристигнаха , всичко беше залято с вода", съобщават от зоопарка.

Нагъл и тъп: Проруски сепаратист-управник обясни как наводнението от язовир "Каховка" почти не се усеща (ВИДЕО)

Служители на зоологическата градина казаха, че преди това не са успели да изведат животните от града.

Следете развитието на войната в Украйна тук

Въпреки трагедията при разрушаването на язовирната стена, назначеният от Русия сътрудник в Нова Каховка каза, че в града няма зоологическа градина.

About 300 animals died in the flooded zoo in #NovaKakhovka



This was reported by the Kazkova Dibrova complex on its Facebook page.



"About 300 animals, which our residents of NovaKhakhovka knew and loved, died. Our monkeys Anfisa and Charlik, pony Malysh, donkey Osya, the… pic.twitter.com/xckHqBDbO1