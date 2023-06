Нагъл и тъп: Проруски сепаратист-управник обясни как наводнението от язовир "Каховка" почти не се усеща (ВИДЕО)

Салдо, който през първото десетилетие на XXI век е кмет на Херсон, се появи в Нова Каховка и имаше наглостта да говори как "наличието на вода почти не се чувства". Той обяснява как хората били спокойни, работели.

Най-безумното е как Салдо стои на фона на потъналата във вода Нова Каховка.

Седмица преди взрива в Каховка: Руското правителство е забранило да се разследват инциденти там

Saldo stole a helmet from some occupier and says that "the presence of water is not felt"



"I have now passed through the city of Nova Kakhovka and the towns that are on the left bank. People are calm, working. A few blocks from here it doesn't feel like there's much of a water…