Окупираните от Русия украински земи бяха разтърсени от взривове (ВИДЕО)

Няколко експлозии се чуха в окупирания от Русия украински град Луганск на 4 август.

"Луганск беше обстрелван от украинските въоръжени сили, службите за спешна помощ работят", съобщи "правителството" на т.нар. "ЛНР" - Луганска народна република (Луганска област на Украйна - бел. ред.).

Местни жители потвърждават за взривовете. По данни на държавната агенция "РИА Новости", която е изцяло контролирана от Кремъл, са били чути общо шест взрива.

Противовъздушната отбрана в града работи. Все още няма информация за нанесени щети или жертви. Изглежда, че има сериозен удар - заради кадри с гъст и черен облак дим, издигащ се над Луганск.

Експлозии има и в Макеевка - в окупираната от руснаците Донецка област на Украйна.

По-рано днес в окупирания Мариупол в Донецка област избухна силен пожар. Стълб дим е забелязан в района на руска военна база, съобщи съветникът на кмета на Мариупол Петро Андрющенко. Той намекна, че пожарът не е случаен, но не уточни подробности.

Освен това самата Русия също гори. В Ростовска област очевидно е пламнал още един склад за смазочни материали. Първоначално са се запалили треви, но огънят се е разпространил към близкия завод и склад.

Руските медии съобщават, че става въпрос за силен пожар в град Азов, Ростовска област. Колоната от черен дим е толкова висока, че може да бъде видяна от жителите на Батайск и западната част на Ростов.

