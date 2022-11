ООН: Зърненият коридор възобновява работата си и без съгласието на Русия

"Износът на зърно и храни от украинските пристанища трябва да продължи. Въпреки че движение на корабите не е планирано за 2 ноември като част от Черноморската инициатива за зърно, очакваме корабите с товар да излязат в морето в четвъртък", пише той.

По-рано стана известно, че въпреки оттеглянето на Русия от зърненото споразумение, Турция ще продължи да го изпълнява. В същото време Анкара води преговори с украинската и руската страна относно пълното възобновяване на движението на корабите.

На 1 ноември руските войски обстреляха шлеп със зърно в Бужско-Днепровско-Лиманския канал. След този обстрел по решение на Истанбулския координационен център движението на корабите на 2 ноември е временно спряно.

Според министъра на инфраструктурата на Украйна Александър Кубраков на 3 ноември се очаква осем кораба със зърно да преминат през зърнения коридор в рамките на Черноморската инициатива.

Ukraine's Infrastructure Minister Oleksandr Kubrakov said that eight vessels with grain are expected to pass through the grain corridor on Nov. 3 under the Black Sea Grain Initiative, co-brokered by the UN and Turkey.