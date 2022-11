Военното министерство на Украйна отправи специален поздрав към руското за Хелоуин

Според данните на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна от началото на инвазията до 1 ноември на фронта в Украйна са загинали 72 470 руски военнослужещи - наистина огромна цифра за осемте месеца война.

So, it’s Halloween… 🎃🎃🎃

Everyone thinks about the treats.

Perhaps it’s time we send an Ouija board to russian ministry of defence, so they can stay connected with over 70 000 of their personnel in Ukraine.