Операция "Тръба" в Суджа: Руски войници с поражения на дробовете като от най-тежък ковид

"Пневмония. Всички помним Ковид - пораженията практически са същите" - това казва един от руските лекари, които се занимават с руските войници, изпълнили вече прочутата операция "Тръба" в Суджа. Става въпрос за тези, които оцеляха - лекарят твърди, че масово преживелите пълзенето през газопровода са се надишали с вещества, които са довели до огромни увреждания в белите дробове - Още: Дробовете ни изгаряха, пълзяхме и повръщахме: "Гениалната" руска операция "Тръба" за превземане на Суджа (ВИДЕО).

Лекарят показва рентгенови снимки на бели дробове на минали през тръбата войници и уточнява: "Това е за всички скептици, които си говорят как военните са попълзели, минали, най-много с малки наранявания и са добре". Конкретно снимките са на пациент, който е в болница моментално след операцията - 3-4 дни по-късно и рентгеновите му снимки са ужасяващи:

Russian "pipe sweepers" who tried sneaking into Sudzha via gas pipe now breathe Mendeleev’s table. Turns out, gas pipe strolls are risky—who’d have thought? Akhmat medics fight to save the Russian fighters’ 90% clogged lungs. pic.twitter.com/vJdxRlJsWQ

Колкото до ситуацията със Суджа и хвалебствията от Кремъл за руската операция там и като цяло Курска област - не така говорят по-обикновените руски войници. Пример с членове на руската 810-та бригада, част от руските ВМС - те казват, че дневно по 1200 руски войници биват убивани и ранявани (повечето) в Курска област, като от тези 1200 около 5% са убитите. По думите на говорещия руски войник, това е официална статистика. Основната причина за такива огромни числа - дронове:

Още: Маскирани като украинци руски войници в Суджа: "Военнопрестъпниците", заради които Путин протака с мира? (ВИДЕО)

A blogger spoke with fighters from Russia’s 810th Marine Brigade who fought in Kursk Oblast. They described the brutal cost of capturing Sudzha, with about 1200 wounded daily and 5% dying. Small-arms clashes are scarce as Ukrainian forces actively deploy UAVs, turning the… pic.twitter.com/mKN5Rrezp9