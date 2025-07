Юлия Навалная с призив към Италия да отмени концерт на приближен до Путин диригент

Юлия Навалная - вдовицата на руския опозиционер Алексей Навални, призова Италия да отмени предвиден за 27 юли концерт, който ще бъде дирижиран от руския диригент Валерий Гергиев. Гергиев е смятан за поддръжник на руския диктатор Владимир Путин, а от началото на войната в Украйна много държави отказват да работят с него. Концертът е планиран в рамките на музикален фестивал в двореца "Реджия ди Казерта" близо до Неапол. По програма Гергиев ще дирижира там местен филхармоничен оркестър и солисти от оркестъра на Мариинския театър в Санкт Петербург, на който той е диригент.

Снимка: Getty Images

Навалная отправи своя призив в римския всекидневник "Reppublica". Там тя казва, че "с фестивала в "Реджия ди Казерта" има голям проблем, защото там е поканен прочутият диригент Валерий Гергиев, който е скъп приятел на Путин. Той не е само приятел, но също е и поддръжник на Путин. Той също така е популяризатор на престъпните политики на Путин и негов съучастник", казва Навалная.

"Бих искала да отправя призив към италианците да бъдат последователни. В продължение на много години маестрото подкрепяше политиките на Путин с такъв плам, който обичайно е достоен за най-благородни каузи", казва Навалная и припомня, че фондацията на нейния съпруг е публикувала през 2022 г. разследване, озаглавено "Военният диригент на Путин". В него се разкрива как в продължение на много години Гергиев е използвал значителни средства от благотворителна фондация, носеща неговото име, за лични цели. "Тези ресурси, основно собственост на руската държава и предназначени за подкрепа на театъра и на младите таланти, са били използвани за неговия комфортен начин на живот", казва Навалная, цитирана от БТА.

In 2025, a EU-funded music festival in Italy is inviting Valery Gergiev — a close ally of Putin. This is not just a concert, but an attempt to normalize the war and the crimes of his regime. La Repubblica kindly agreed to publish my op-ed about it https://t.co/eyaLMziuXH