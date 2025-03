"Орешник" в Беларус има проблем, работим: Лукашенко с признание (ВИДЕО)

Прехвалената от руския диктатор Владимир Путин нова "гордост" сред руските оръжия - ракетата "Орешник", още не е в Беларус, при това в нито един екземпляр. Това призна беларуският диктатор Александър Лукашенко, който днес, 13 март, беше в Москва на среща с "по-влиятелния си колега" в световен мащаб по скалата на диктаторски похвати Путин. Наред с всичко друго, Лукашенко беше питан и за "Орешник".

Припомняме, че беларуският диктатор от известно време се хвали, че страната му ще получи "Орешници" от Русия. Само че сега, в Москва, сам призна, че това още не е станало. А защо - имало там "някакъв проблем" с установките.

По думите на Лукашенко, Беларус работел да направи установки за изстрелване на "Орешник". И о, чудо - точно днес работата приключвала, според беларуския диктатор:

