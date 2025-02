Путин изстрелял втора ракета "Орешник" по Украйна, но тя се разбила в Русия: Твърдение на The Forbes

На 21 ноември Русия използва за пръв път мистериозна нова балистична ракета, насочена срещу град Днепър. Мнозина предположиха, че това е междуконтинентална балистична ракета, способна да носи ядрено оръжие. Оказа се, обаче, че мистериозното оръжие е вариант на руската RS-26, 40-тонна ракета с твърдо гориво с шест независими бойни глави, наречена от руснаците „Орешник“. Името й на руски означава „лешниково дърво“.

Още: Путин се цели в Киев с "Орешник", защото това е недовършена ракета и е по-опасна в случая: Анализ

Три месеца по-късно в четвъртък сутринта, според съобщенията, руснаците са изстреляли още един „Орешник“ – този път насочен към Киев. Сирените за въздушна атака завиха. Жителите на града се втурнаха да търсят подслон. И после … нищо. Никакъв вой от летяща ракета, никакъв взрив. Според Кирил Сазонов, украински военен кореспондент, „Орешник“ не е стигнал далеч, тъй като се е повредил и е избухнал на руска земя, пише Forbes.

Russia May Have Launched A Second Oreshnik Ballistic Missile At Ukraine—But This One Reportedly Exploded Over Russia @forbes https://t.co/g5WJvQ9jCz pic.twitter.com/ogpsj2nrpJ