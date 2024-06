Оръжие за Украйна: Важна новина за F-16 от НАТО, обещания от САЩ, Полша не дава Patriot

В срещата участва и българският военен министър Атанас Запрянов.

Помощта от САЩ

Остин отбеляза, че САЩ продължават да предоставят спешно необходимата помощ на Киев в областта на сигурността чрез президентските правомощия на Джо Байдън за изваждане на оръжия от складовете и запасите на Пентагона.

Откакто беше подписан големия пакет за 60,8 милиарда долара, САЩ вече са доставили на Украйна десетки хиляди артилерийски снаряди, хиляди противотанкови мини, стотици управляеми ракети GMLRS, противотанкови оръжия и още средства за ПВО, за да се помогне за отбраната в Харковска област.

"Президентът Байдън също така обяви нов пакет от помощи и ние ще предоставим на Украйна повече прехващачи за противовъздушна отбрана, бронирани машини, противотанкови оръжия и артилерийски системи и боеприпаси", подчерта Остин, визирайки пакета за 225 млн. долара, обявен преди около седмица.

Остин също така заяви, че се гордее с факта, че Контактната група е поела ангажимент за повече от 98 млрд. долара помощ за сигурността на Украйна, предава думите му агенция УНИАН.

Полша не дава Patriot, Германия няма да праща още ПВО

Междувременно Полша потвърди позицията си, че няма да предаде система за ПВО Patriot на Украйна. "През последните две години въздушното ни пространство беше нарушено три пъти, което коства живота на двама граждани. Много е опасно да се премести цяла батарея Patriot, от това ще пострада сигурността на Полша", каза ръководителят на Бюрото за национална сигурност Яцек Севера, цитиран от сайта на президента.

Той говори за постоянното нарушаване на въздушното пространство на полската страна от руски ракети, изстреляни по Украйна - Варшава редовно вдига авиацията си като предпазна мярка в такива случаи. Припомняме, че при една такава атака в полското село Пшеводов (Пшеводув) през 2022 г. бяха убити двама души - по-късно стана ясно, че ракетата е украинска, но тя е опитала да прехване навлизаща, така или иначе, руска ракета: Официално: Падналата на полска територия през 2022 г. ракета е от украинска ПВО система.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че страната му не може да предостави на Украйна повече системи Patriot, тъй като вече е обещала три, а това е една четвърт от собствените ѝ запаси. Той посочи, че други държави може да са в състояние да доставят по една система.

German Defense Minister Pistorius stated that Germany cannot provide Ukraine with more Patriot systems, having already supplied three, which represents a quarter of their own stockpile. He indicated that other countries might be able to supply one system each.

F-16 да поразяват Русия? Какво отговори НАТО

Същевременно генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг даде да се разбере, че не е против Украйна да поразява цели на територията на Руската федерация с изтребители F-16, когато те пристигнат на фронта.

"Трябва да разберем какво се случва. Това е агресивна война. Русия нападна Украйна. И това е грубо нарушение на международното право. Според международното право Украйна има право на самозащита, а правото на самозащита включва и нанасянето на удари по легитимни военни цели на територията на агресора - Русия", заяви Столтенберг, цитиран от УНИАН.

When asked if Ukraine would be allowed to use F-16s for strikes inside Russia, NATO Secretary General Stoltenberg did not directly answer.



"I will not go into different aspects and details, I will only say that Ukraine has the right to defend itself and we have the right to… pic.twitter.com/5CgMUw0nCv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 13, 2024

"Ще бъда внимателен по отношение на даването на някакви конкретни срокове", допълни той, попитан кога идват първите F-16 в Украйна. Припомняме, че първо се очаква доставка от Дания - в рамките на месеци, със сигурност през лятото, а веднага след това и от Нидерландия.

Румъния ще финансира обучението на украински пилоти

Стана ясно също така, че Румъния ще финансира обучението на украински пилоти на F-16 във военновъздушната база във Фетещ. Това включва покриване на разходите по договорите, необходими за обучението, както и за настаняване, храна, транспорт, гориво, специално оборудване и други свързани услуги, пишат местните медии.

Помощ от Канада

На фона на всички новини за оръжия за Украйна - първите 4 от общо 50 канадски новопроизведени бронирани машини ACSV вече се насочват към Украйна.

Това лято украинските сили ще бъдат обучени как да ги използват, потвърди канадският министър на националната отбрана Бил Блеър.